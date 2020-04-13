Исполнительный директор Карпат: Телепул возможен, но украинскими методами

Ростислав Ящишин, исполнительный директор "Карпат", дал свой итог работе швейцарца Томаса Гримма на посту президента УПЛ.

Представитель львовского клуба отметил, что так и не понял, каким образом Гримм собирался увеличить количество болельщиков на стадионах в Украине.

К плюсам Томаса Гримма можно отнести то, что он взялся за создание телепула. Действительно хотел создать.

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Но ему это не удалось по нескольким причинам. Главная та, что он не вник в украинский футбол, только так сказать "поцарапал штукатурку". Но к главному так и не добрался. Я считаю, что создать единый телепул можно, но явно не европейскими методами. Есть своя специфика, надо работать исключительно по-украински.

Напомним, что телепул не удалось создать из-за того, что часть клубов, в том числе и "Карпаты", отказалась заключать соглашения с победителем тендера - ТК Футбол.