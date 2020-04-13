Шепелев: Раньше много играл в компьютерные игры, а сейчас уже не интересно

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев рассказал о том, чем занимается, и как проводит время во время карантина.

- Первую часть карантина я был в Киеве, а когда нам сообщили о том, что его продлевают до 24-го апреля, поехал к родителям. Естественно, выполняю программу, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю.

В свободное время читаю книги, провожу время с родителями и занимаюсь текущими делами по дому. Что читаю? В основном, это биографии известных спортсменов и тренеров: "Я – Златан", о Хосепе Гвардиоле. В планах – "Выжить любой ценой" и книга Дональда Трампа "Думай, как миллионер".

Еще смотрю фильмы и сериалы, в частности, "Бумажный дом", он мне понравился, интересный, об ограблениях, кстати, только вышел новый сезон. Сейчас времени для фильмов стало больше, как раз подходящий момент, чтобы пересмотреть то, что давно собирался.

Что касается компьютерных игр, раньше много играл, а сейчас уже не интересно, то же относится и к Play Station – уже прошла мода на это.

- На улице бывать получается?

- Да, здесь у нас частный дом, огород, поэтому постоянно бываю на улице, есть, куда выйти, чтобы не встречаться с другими людьми. Дома у нас две собаки и три кошки, кроме того, к нам часто приходят покушать соседские песики – подкармливаем их. С собаками интересно поиграть в футбол, когда они бегают за мячом или пытаются его у меня отобрать.

В субботу с отцом ходили на рыбалку на лиман, но ничего не поймали, поэтому рассказывать нечего (улыбается). Вообще, там есть рыба, но мы пошли ненадолго – всего на пару часов, для удовольствия. Мне это занятие нравится, но для рыбалки нужна соответствующая компания, а здесь друзей, которые любят рыбалку, особо нет.

- Как поддерживаете связь с ребятами из команды, тренерами, врачами?

- Нам каждый день звонит врач, спрашивает о самочувствии, помимо этого, еще ежедневно присылаем в группу в WhatsApp свою температуру. Туда же нам присылают программу тренировок. А больше в последнее время ни с кем не общаюсь, с ребятами только иногда переписываемся. Мы все профессионалы, так что каждый знает, чем ему заниматься, помимо этой программы, какие компоненты нуждаются в доработке.

- Занимаетесь во дворе?

— Это можно делать, где угодно, у нас здесь людей особо нет. Я обычно хожу на стадион, там есть все необходимое для тренировок – лучше, чем в Киеве, где много людей, и особо никуда не выйдешь.

- Когда планируете возвращаться в Киев, и чем собираетесь там заниматься?

- Вернусь 14-го апреля, буду ездить на базу, бегать, выполнять упражнения, нам там выдают специальные датчики, которые фиксируют проделанную работу.

Дома у меня также есть животные – это две кошки: Лея и Джорджина, обеих девушка взяла на улице этой зимой, хотя на тот момент у нас уже были две крысы – Микки и Дейл. Микки у нас воинственно настроен по отношению к кошкам и даже бьет их, поэтому не удивительно, что они его боятся. А вот Дейл, наоборот, с ними дружит.