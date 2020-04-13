Де Пена: Езжу заниматься на базу 3-4 раза в неделю

Уругвайский полузащитник “Динамо” Карлос де Пена рассказал о том, как тренируется во время карантина.

- Карлос, как сейчас выглядит твоя программа тренировок? Как часто тренируешься и сколько времени на это тратишь?

- Тренируюсь каждый день за исключением воскресенья. Это наш выходной, чтобы организм отдыхал от физических нагрузок, таким образом получается привычный недельный цикл. Также езжу на базу, где тренируюсь под наблюдением нашего тренера по физподготовке. Там я в основном выполняю работу с мячом и беговую работу. Дома я придерживаюсь той программы, которую нам присылают из клуба, также добавляю некоторые свои упражнения. Я приобрел велотренажер - спин-байк и теперь дома тоже больше работаю над кардио. Также выполняю те упражнения, которые обычно делаю в тренажерном зале, дома у меня для этого есть все условия. Утренняя тренировка обычно длится примерно полтора часа. Вечером около получаса занимаюсь стретчингом.

- Работа, которую ты сейчас выполняешь на базе, сравнима с той, которую игроки обычно делают во время предсезонной подготовки?

- Я езжу на базу 3-4 раза в неделю. Да, это хорошие, даже тяжелые тренировки, но все равно мне больше по душе тренироваться в группе. Тем не менее, очень важно, что мы продолжаем работу с мячом и поддерживаем хорошую физическую форму.

- Расскажи подробнее о своих домашних тренировках.

- Как я уже сказал, дома у меня есть все, что мне нужно для тренировок, это как мини-зал: велотренажер, скакалка, канат для кроссфита, гантели, балансировочная платформа, экспандеры, резиновые петли для фитнеса. Обычно я выполняю четыре блока упражнений, в каждом блоке по три упражнения. Каждое упражнение я делаю с тремя повторениями. К примеру, выполняю 45 секунд, затем 15 секунд пауза - и снова повтор. Это непростая, но очень важная работа.

- Как часто ты общаешься с тренерским штабом?

- Каждый день я на связи с тренером по физической подготовке. Также общался с главным тренером, был рад увидеть его на базе. Для нас, игроков, важно, что он интересуется нашим состоянием и следит за нашей индивидуальной работой.

- Как медицинский штаб контролирует здоровье игроков?

- Медицинский персонал имеет полную информацию о нашем состоянии. Каждый день мы обязаны отправлять данные о температуре тела и докладывать о самочувствии. О любых проблемах со здоровьем мы должны незамедлительно сообщать нашим докторам, но к счастью, на данный момент все хорошо. Тренерский штаб также имеет полную информацию - ту же беговую работу на базе мы выполняем с GPS датчиками, и они получают все данные о проделанной работе. Что касается домашней работы, тренеры доверяют нам, и мы, в свою очередь, работаем так старательно, как только можем чтобы сохранять форму и вскоре иметь возможность возобновить игры.

- Ты продолжаешь заниматься йогой?

- Каждый вечер я делаю упражнения на стретчинг и занимаюсь йогой вместе с женой. У нас 30-минутная программа, во время которой мы даем телу расслабиться. Эти упражнения очень помогают мне развивать гибкость и предотвращать болевые ощущения после тяжелых тренировок.

- Какие несложные домашние упражнения ты бы порекомендовал болельщикам чтобы поддерживать форму во время карантина?

- Я считаю, что лучшие упражнения, которые можно посоветовать каждому просто для поддержания здоровья - это те, которые человек может выполнять, задействуя только свое тело. Те, для которых не нужен спортивный инвентарь, но в то же время это могут быть и силовые и кардио-упражнения. Это отжимания, прыжки с разведением ног и рук в стороны - джампинг-джек, берпи, приседания и любые упражнения на пресс, которые можно выполнять дома без задействования какого-либо инвентаря.

- Как сейчас проводишь свободное от тренировок время? Выходишь ли на улицу?

- Стараюсь оставаться дома и выходить только при крайней необходимости. Выхожу только на тренировку или в супермаркет. В свободное время мы с женой в основном читаем, смотрим сериалы, играем в карты, общаемся с друзьями и семьей по видеосвязи. Также я начал писать свои мысли, это мне очень нравится.

- Какие фильмы и книги ты бы посоветовал?

- Мой топ-список фильмов - “Заложница” с Лиамом Нисоном, сериал “Побег”, сериал “Бумажный дом”. Что касается книг, недавно дочитал книгу о Майкле Джордане - это один из моих кумиров и икона в мире спорта. А сейчас читаю “Наследие” (Legacy) Джеймса Керра. Эта книга посвящена “Олл Блэкс”, сборной Новой Зеландии по регби, тому как тяжело они работали чтобы добиться успеха.