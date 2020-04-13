Суркис: Думаю, что в ближайшее время создать единый телепул не получится

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение, почему Томасу Гримму не удалось создать единый телепул клубов УПЛ.

"Единый телепул? Это должен быть канал, который не зависит ни от Ахметова, ни от Суркиса. Это мое мнение и она, пока, не изменится. Если на футбол будет работать независимая структура, то мы легко договоримся. Но через колено ломать, как пытался сделать Гримм, не получится. Я думаю, что в ближайшее время создать единый телевизионный пул не получится.

Я считаю, что Премьер-лига должна быть хотя бы для того, чтобы мы имели свой голос, с нами советовались. Чтобы кто-то с нами разговаривал. Не надо зацикливаться на едином пуле, сперва нужно создать продукт, интересный для зрителей. Мы говорим о Гримме, но ведь он не начинал с единого пула, кстати. Он обещал зрителей на трибунах, правильно? Он так уверенно об этом говорил, что сперва подумал, что он волшебник. Единый пул не влияет на количество людей на стадионе. Это разные вещи. И он начал говорить, что он сделает так, что начнется маленький ажиотаж. Согласитесь, что этого не получилось.

Когда я прихожу на стадион "Динамо" и сажусь в маленькую ложу, когда там играет "Олимпик", то, хочу вам сказать, президенту этого клуба нет смысла даже тратить эти маленькие деньги, которые даже не оправдывают затраты, за игру на этом стадионе", - сказал Суркис.