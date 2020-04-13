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Попов постригся налысо и тренируется с Мандзюком

Премьер-лига
(1 голосов)

Виталий нашел себя в новой роли

Попов постригся налысо и тренируется с Мандзюком
Новина українською

Бывший защитник "Динамо" и "Днепра" Виталий Мандзюк после завершения футбольной карьеры, нашел для себя новое занятие.

Виталий держит форму не только сам, но и подтягивает физику действующих игроков. Так, во время карантина Виталий занимался с защитником "Динамо" Денисом Поповым, который, видимо для лучшей аэродинамики, укоротил стрижку до минимально возможной.

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В статье: Виталий Мандзюк Динамо (Киев) Денис Попов
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