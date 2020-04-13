Худжамов: Долги в Металлисте Курченко были такие, что мы копьями ворон с деревьев сбивали

Экс-вратарь "Металлиста" Рустам Худжамов вспомнил ситуацию о том, как команда не хотела выходить на матч из-за долгов.

"Был случай у меня в "Металлисте". Звонили президенту, говорили, что не будем выходить на матч. Зарплаты не было. На громкую связь вывели Курченко, он обещал, что все будет супер. Ага, да, супер.

А в той ситуации еще и оказалось, что я зачинщик. Я чуть с ума не сошел. Я вышел к ребятам: "Если мы говорим, что не выходим, то все не выходим. А если кого-то из вас продавят, то мы будем, как курочки на гриле. Сегодня выходим-не выходим".

В итоге, вышли. Один пошел к выходу, второй, третий. Я говорю: "Ребята, стоять. Мне пофиг, я могу копать, могу не копать. Но вы же сами хотели". То, что оказался зачинщиком – кто-то из раздевалки слил, 100%.

Если говоришь А, то давай и Б. А не так, что сказал, а потом забрал слова. А долги были уже такие, что мы копьями ворон с деревьев сбивали. Это был выездной матч против "Александрии" (в сезоне 2015/2016 – прим.). Задержка была 30 минут, а потом вышли.

Но никаких денег никто так и не увидел. А я еще и зачинщиком стал", – сказал Худжамов в эфире шоу "Трендец".