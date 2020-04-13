Срна: Шахтер готовит план, чтобы начать работать на поле

Тренер "Шахтера" Дарио Срна рассказал, чем занимается команда на карантине, а также обрисовал ближайшие тренировочные планы.

"Первые 7 дней после матча с "Зарей" мы вообще ничего не делали, ждали, как ситуация будет развиваться. После этого тренерский штаб провел конференц-колл, а тренер по физподготовке подготовил индивидуальный план занятий для каждого футболиста. Это проходит в режиме, где Филипп общается с ними через видео. Все работают, все профессионалы. Для меня, как одного из тренеров и бывшего футболиста "Шахтера", приятно, что футболисты так себя ведут. По Инстаграму Тете, Фернандо и других футболистов видно, что они также занимаются индивидуальной работой. Это вселяет надежду, что когда чемпионат начнется, все футболисты будут практически готовы.

С Луишем Каштру мы каждый день на связи, общаемся дважды. У нас много раз были видеозвонки с директором клуба Сергеем Палкиным. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию. В ближайшее время "Шахтер" готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит, всего, одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу, и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле.

У нас изначально было несколько вариантов, как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках. Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу. Чтобы вернуть в кондиции игроков "Шахтера", нужно две-три недели. У нас будут еще одни сборы", - сказал Дарио.