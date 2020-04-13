Палкин: Я хорошо знаю Михаила Метревели. Он может договариваться

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, чего он ожидает от следующих выборов президента УПЛ.

"Сегодня не вопрос фамилий, кто будет президентом. Сегодня вопрос того, что если ты готов работать 24 часа в сутки и те KPI, которые будут поставлены. Если мы выбираем президента на два года, через год мы собираемся и смотрим: если KPI не выполнен, то большое спасибо, приходит другой человек.

Александра Шевченко я не знаю, честно говоря. Более того, я не слышал, чтобы он сам лично в средствах массовой информации сказал, что хочет баллотироваться в президенты УПЛ.

И есть Михаил Метревели, которого я прекрасно знаю много лет. Он в прессе заявил, что хочет баллотироваться на эту позицию. Михаила я знаю хорошо, он глубокомыслящий человек с опытом руководителя, с интересными идеями. Человек, который может договариваться. Для меня это понятная кандидатура. Тут же вопрос не в том, откуда он, а в том, сколько он может сделать. Потому что мы уже столько кандидатов перепробовали, разных профилей и мастей, но, к сожалению, того результата, который нам надо, мы не достигли, - казал Палкин.

Напомним, что выборы президента УПЛ должны состояться 27 апреля (если не будут в очередной раз перенесены из-за карантина).