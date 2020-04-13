Смалийчук обратился к Палкину с просьбой выдвинуть его кандидатуру на должность президента УПЛ

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук обратился к гендиру "Шахтера" Сергею Палкину, заявив о своем желании пойти на выборы президента УПЛ.

"До карантина мы могли плакать, только когда действительно становилось ху@во. Сейчас достаточно просто включить телевизор и через несколько минут слезы сами наворачиваются на глаза.

Цитаты самому Богу в уши: "Мы должны заботиться о всей лиге", "Все должны понять, что не должно быть так, что один клуб говорит", "Мы должны сделать шаг друг к другу" (цитаты Палкина – прим.).

Телевизора нельзя ослушаться. Поэтому вежливо иду мыть руки, смотрю на себя в зеркало и вдруг там вижу идеальную кандидатуру на пост президента премьер-лиги.

Официально обращаюсь к уважаемому мной Сергею Анатольевичу (Палкину) выдвинуть именно мою кандидатуру на эту должность.

И, пожалуйста, не говорите, что "мы уже многих перепробовали", – написал Смалийчук в Фейсбуке.

Напомним, что после ухода из "Карпат" функционер заявлял, что его "история в украинском футболе закончилась", и кроме "Карпат" в Украине для него "не существует больше клубов и проектов".