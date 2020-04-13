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Смалийчук обратился к Палкину с просьбой выдвинуть его кандидатуру на должность президента УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередной претендент

Смалийчук обратился к Палкину с просьбой выдвинуть его кандидатуру на должность президента УПЛ
Новина українською

Бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук обратился к гендиру "Шахтера" Сергею Палкину, заявив о своем желании пойти на выборы президента УПЛ.

"До карантина мы могли плакать, только когда действительно становилось ху@во. Сейчас достаточно просто включить телевизор и через несколько минут слезы сами наворачиваются на глаза.

Цитаты самому Богу в уши: "Мы должны заботиться о всей лиге", "Все должны понять, что не должно быть так, что один клуб говорит", "Мы должны сделать шаг друг к другу" (цитаты Палкина – прим.).

Телевизора нельзя ослушаться. Поэтому вежливо иду мыть руки, смотрю на себя в зеркало и вдруг там вижу идеальную кандидатуру на пост президента премьер-лиги.

Официально обращаюсь к уважаемому мной Сергею Анатольевичу (Палкину) выдвинуть именно мою кандидатуру на эту должность.

И, пожалуйста, не говорите, что "мы уже многих перепробовали", – написал Смалийчук в Фейсбуке.

Напомним, что после ухода из "Карпат" функционер заявлял, что его "история в украинском футболе закончилась", и кроме "Карпат" в Украине для него "не существует больше клубов и проектов".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Олег Смалийчук
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Комментарии (7)
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Просто Квашин (Харьков)
13.04.2020 в 23:43
Такой человек нужен нашему футболу !!! Например его можно взять генеральным поставщиком апельсин на кухню сборной Украины ! Грузите апельсины бочками....
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0
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
14.04.2020 в 00:05
Бочку концов тебе в очко отгрузят хорёк заднеприводный
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0
0
alex.belogubko (одесса)
13.04.2020 в 22:26
угробил карпаты теперь весь футбол в Украине угробит --даже не думайте у нас что нет нормальных людей Буряк --Беланов -Блохин и т-д
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0
-3
Ten0N (Leopolis)
13.04.2020 в 22:48
Ты уже заипал со своим Буряком и Белановым
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+2
-1
Alex.696 (Немирів)
13.04.2020 в 22:57
Ти не розумієш стьобу? Тоді ти хвора людина, не можна все сприцмати всерйоз.
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0
-2
Alex.696 (Немирів)
13.04.2020 в 22:18
Троллінг найвищого рівня)))
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0
-2
avatar
armik (Киев)
13.04.2020 в 22:17
Санитары уже выехали.
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+1
-2

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