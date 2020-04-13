Цитаишвили: Какой смысл уходить в аренду в команду из нижней шестерки, я хочу играть с грандами

19-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, почему не хочет уходить в аренду.

"Предложения всегда есть. Но мне неинтересно. Вот уйду я в какой-то клуб. Если он, например, из нижней шестерки – то какой мне смысл? Я хочу играть с грандами – с "Шахтером", с "Динамо", если уйду в аренду. Это интересно.

Хочу перейти в команду, которая будет играть в моем стиле. Если я перейду в команду, которая вечно обороняется, а я другого стиля игрок, то чему я научусь. Я научусь отбирать мяч, но не покажу то, что я могу. Что ты покажешь руководству "Динамо" – что ты обороняться умеешь?", – сказал Цитаишвили.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл за первую команду "Динамо" 5 матчей, в которых отдал 1 ассист.