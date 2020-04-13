  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили: Какой смысл уходить в аренду в команду из нижней шестерки, я хочу играть с грандами
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили: Какой смысл уходить в аренду в команду из нижней шестерки, я хочу играть с грандами

Премьер-лига
(1 голосов)

Куда попало хавбек уходить не хочет

Цитаишвили: Какой смысл уходить в аренду в команду из нижней шестерки, я хочу играть с грандами
Новина українською

19-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, почему не хочет уходить в аренду.

"Предложения всегда есть. Но мне неинтересно. Вот уйду я в какой-то клуб. Если он, например, из нижней шестерки – то какой мне смысл? Я хочу играть с грандами – с "Шахтером", с "Динамо", если уйду в аренду. Это интересно.

Хочу перейти в команду, которая будет играть в моем стиле. Если я перейду в команду, которая вечно обороняется, а я другого стиля игрок, то чему я научусь. Я научусь отбирать мяч, но не покажу то, что я могу. Что ты покажешь руководству "Динамо" – что ты обороняться умеешь?", – сказал Цитаишвили.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек сыграл за первую команду "Динамо" 5 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дмитрий S G (Николаев)
13.04.2020 в 22:43
Заря ,как вариант.Команда играет в атакующий футбол . Леднев как пример))))
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
13.04.2020 в 22:28
иди за кордон в Молдавию
Ответить
0
0
avatar
simplwhite (Киев)
13.04.2020 в 22:28
иди в Александрию, Шаран раскрыл Яремчука пацан в Европе вместо лавки в Динамо
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...