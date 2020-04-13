Палкин: В вопросе про единый телепул, в основном, должны договариваться три клуба - Днепр-1, Динамо и Шахтер

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в очередной раз коснулся проблемы единого телепула, которая при президентстве Томаса Гримма так и не была решена.

"Клубы должны сесть и договориться. В основном, должны договариваться три клуба. "Днепр-1", "Динамо" и "Шахтер", потому что здесь больше политики, чем коммерческой части. Нужно сесть, договориться между собой, выработать определенные позиции и приглашать президента УПЛ и говорить: вот пул, согласованный всеми президентами. Все согласны. Вот задача на следующий сезон, мы встретимся и подведем итоги.

Мы пригласили Генинсона и попросили его создать пул и договориться со всеми участниками УПЛ. Не получилось пойти по этому пути. Второй путь, который мы избрали, был юридическим. Когда у нас был пул на бумаге, проводился тендер, определились победители – не получилось. У нас остался единственный метод: сесть и договориться самим. Я думаю, что последний путь – самый правильный и нам удастся договориться. Инициатором всего этого должны быть именно клубы. Не кто-то сверху, дядя какой-то или новый президент Лиги или УАФ. Только мы сами.

Не может быть так, что польский чемпионат имеет в разы больше доходов от телевизионных прав, чем украинский. Тем более, что наш футбол – намного сильнее польского. Это нонсенс. Не должно быть так, чтобы один клуб говорил: "Я не хочу в ваш пул идти, потому что здесь мне больше платят, предложите мне столько-то и я пойду". Такого не должно быть, мы должны сделать шаг навстречу, мы должны заботиться обо всей лиге. Если средние и малобюджетные клубы будут богаче, то будет лучше всем нам, УПЛ будет сильнее. Вот по какому пути нам надо идти. А то, что мы в будущем заработаем больше, то это 100 процентов. Если посмотреть на доходную часть влиятельных клубов, то доход от телеправ мизерный, если сравнить с бюджетом. Естественно, это будет продолжаться до тех пор, пока эта мизерная часть не будет увеличиваться. Когда она будет расти, и клубы с серьезными бюджетами начнут чувствовать доходную часть, то все поменяется. Для них это не есть материальная сумма", - сказал Палкин.