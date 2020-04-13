Абу Ханна: Если все сложится в нашу пользу, Заря попадает в квалификацию ЛЧ

Немецкий защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна не скрывает амбиций и надеется, что луганчане займут второе место и смогут сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

"Если все сложится в нашу пользу, мы попадаем в квалификацию ЛЧ.

Мы не знаем, какой соперник нам попадется, так как могут быть сюрпризы. Никто не ожидал, что в прошлом году мы будем играть с "Эспаньолом" в квалификации Лиги Европы. Однако скажу, что чем сильнее соперник нам выпадет, там и лучше для нас. Сможем проверить свой уровень на фоне грандов.

Помню, как в 2010 году "Шахтер" в Донецке обыграл лондонский "Арсенал". Почему бы нам не повторить данный успех?", - сказал футболист.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Заря" и "Динамо" имеют равное количество очков, однако луганчане обходят киевлян по дополнительным показателям.