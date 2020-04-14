Хавбек Колоса Волков составил символическую сборную УПЛ из игроков Динамо, Шахтера и Десны

Левый вингер "Колоса" Александр Волков признается, что во время карантина пришлось привыкать, что теперь так много свободного времени. Хотя заметил и плюсы - сделал много полезного из домашних дел.

А самый главный плюс - то, что можно больше времени уделять семье, вспоминает вместе с сыном школьную программу для 1-го класса.

- Кем бы ты стал, если не футбол?

- Это трудно представить. Думаю, что мог бы попробовать себя в любой сфере, но спорт был бы первым, чтобы я попробовал. Пусть это будет только страшный сон и футбол будет всегда, пока существует человечество.

- Ты сказал о сыне, который ходит в 1 класс. Как он относится к профессии отца и нравится ли ему футбол?

- Сыну нравится, то, чем я занимаюсь. По поводу этого у него есть одна фишка, он ставит лайк, когда видит как я играю и дислайк, когда мало бываю дома. Когда есть свободное время, мы всегда стараемся поиграть с ним и вообще проводить время всей семьей. Он и сам начинает понемногу заниматься футболом.

- Ты родился и вырос в Киеве, однако никогда дома не играл и вот сейчас у тебя есть такая возможность. Насколько это важно для тебя? Или локация команды не имеет особого значения?

- Так и есть. Всегда приходилось, так сказать, быть на выезде. Однако в то время у меня не было семьи, поэтому как-то этого не замечал. Но теперь рад, что я дома.

- Какое первое впечатление было от сельской команды "Колос"?

- Я был поражен, что в Коваливке есть все для работы и развития профессионального футболиста. Знал многих ребят к переходу, поэтому уже был подготовлен и знал, что это клуб с большими амбициями и хорошей инфраструктурой.

- У тебя было два ключевых эпизода в этом сезоне - это забитый гол "Карпатам" во Львове и нереализованный пенальти в Запорожье "Зари". Если бы ты мог выбрать и оставить что-то одно, чтобы ты выбрал: не отметиться голом тогда во Львове, или реализовать пенальти "Зари"?

- Это совершенно разные матчи. Забитый мяч во Львове был для меня дебютным в УПЛ и за "Колос", а не забитый пенальти в Запорожье станет уроком для меня. Конечно, в том эпизоде ​​хотел помочь команде добиться положительного результата... Выбрать из предложенных вариантов мне очень сложно.

- Какие твои любимые: футбольная команда, хоккейная команда, баскетбольная команда, спортсмен индивидуального вида спорта, спортсменка индивидуального вида спорта, спортивный турнир?

- "Барселона", "Бостон", "Чикаго Буллс" во времена Майкла Джордана, Василий Ломаченко, Ольга Харлан, Чемпионат мира по футболу и Олимпиада!

- Какие твои любимые фильм, музыкальный исполнитель, ютуб-канал, писатель, актер, политик?

- Из фильмов мои любимые "Мирный воин", "Нокдаун", "Мистер Черч". Музыка нравится разная, но выделил такие направления, как рэп и дип хаус. В ютубе люблю подивится шоу «Что было дальше». Писатель - Донато Карризи, актер - Дензел Вашингтон, политик - Жан Беленюк!

- Твой футбольный кумир детства и футболист от игры которого увлекаешься сейчас?

- Раньше нравился Андрей Шевченко, сейчас это Мане из "Ливерпуля".

- Вспомни 2 ярких эпизоды в этом сезоне в игре и вне ее

- Что касается игры, то безусловно вне конкуренции эмоциональный эпизод - это выход в ТОП-6! Это реально было очень сильно и круто! Внефутбольные эпизоды - это празднование Дней рождений моего и ребят во время зимних сборов в Турции.

- Ты символическая сборная УПЛ в этом сезоне: 11 игроков по позициям.

- Пятов, Миколенко, Матвиенко, Тайсон, Цыганков, Вербич, Исмаили, Степаненко, Буяльский, Филиппов, Марлос.

- Какая страна, где ты был, запомнилась тебе больше всего? И в какой стране (городе) хотел бы побывать обязательно и почему?

- Больше всего меня поразил Рим и Сикстинская Капелла. Хотел бы побывать в Лондоне, говорят это особенный город.