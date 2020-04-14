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Андрей Шевченко продемонстрировал вместе с сыном акробатический трюк
Челлендж Джоковича
Коуч сборной Украины Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом присоединились к челленджу сербского теннисиста Новака Джоковича.
Суть заключается в том, чтобы лежа удержать на согнутых ногах другого человека.
Накануне победитель 17 турниров Большого шлема передал эстафету своего челленджа Криштиану Роналду, Лео Месси, Неманьи Матичу, Роберту Левандовски, Полю Погба, Луке Модричу и Андрею Шевченко.
Тренер "сине-желтых" поблагодарил за челлендж Новака Джоковича и поздравил всех с Пасхой.
Потребовалось 10 попыток, чтобы правильно выполнить этот трюк. Всех - с праздником Пасхи!
Андрей Шевченко передал челлендж Кака, Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффону, Андреа Пирло, Владимиру Кличко и Марку Волбергу.