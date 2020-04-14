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Андрей Шевченко продемонстрировал вместе с сыном акробатический трюк

Премьер-лига
(4 голосов)

Челлендж Джоковича

Андрей Шевченко продемонстрировал вместе с сыном акробатический трюк
Новина українською

Коуч сборной Украины Андрей Шевченко вместе с сыном Кристианом присоединились к челленджу сербского теннисиста Новака Джоковича.

Суть заключается в том, чтобы лежа удержать на согнутых ногах другого человека.

Накануне победитель 17 турниров Большого шлема передал эстафету своего челленджа Криштиану Роналду, Лео Месси, Неманьи Матичу, Роберту Левандовски, Полю Погба, Луке Модричу и Андрею Шевченко.

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Тренер "сине-желтых" поблагодарил за челлендж Новака Джоковича и поздравил всех с Пасхой.

Потребовалось 10 попыток, чтобы правильно выполнить этот трюк. Всех - с праздником Пасхи!

Андрей Шевченко передал челлендж Кака, Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффону, Андреа Пирло, Владимиру Кличко и Марку Волбергу.

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В статье: Андрей Шевченко Новак Джокович челлендж
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