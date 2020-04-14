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Бущан рассказал о взаимоотношениях с Денисом Бойко
И выборе тренерами вратаря на матч
Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о конкуренции за место в основе главной команды.
- Какие у тебя отношения с Денисом Бойко?
- Абсолютно нормальные, рабочие. Мы не обязаны быть друзьями или врагами. Вратаря на игру выбирает тренер, поэтому обижаться друг на друга не стоит. Мне повезло, что у меня есть такой конкурент, мы держим друг друга в тонусе.
- Насколько главный тренер команды влияет на работу вратаря?
- В основном наша работа проходит с тренером вратарей - Михаилом Михайловым. Мы меньше контактируем с главным тренером и его помощниками. Тренер вратарей и главный тренер вместе принимают решение, какого голкипера выставить на игру.
Последнее слово, думаю, за тренером вратарей. На это решение вратари могут повлиять только своей работой и уверенностью.