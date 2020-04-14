Бущан рассказал о взаимоотношениях с Денисом Бойко

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о конкуренции за место в основе главной команды.

- Какие у тебя отношения с Денисом Бойко?

- Абсолютно нормальные, рабочие. Мы не обязаны быть друзьями или врагами. Вратаря на игру выбирает тренер, поэтому обижаться друг на друга не стоит. Мне повезло, что у меня есть такой конкурент, мы держим друг друга в тонусе.

- Насколько главный тренер команды влияет на работу вратаря?

- В основном наша работа проходит с тренером вратарей - Михаилом Михайловым. Мы меньше контактируем с главным тренером и его помощниками. Тренер вратарей и главный тренер вместе принимают решение, какого голкипера выставить на игру.

Последнее слово, думаю, за тренером вратарей. На это решение вратари могут повлиять только своей работой и уверенностью.