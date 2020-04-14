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Мандзюк тренирует 5 игроков УПЛ и берет пример с общего с Месси физиотерапевта

Премьер-лига
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Готовится набивать новые тату

Мандзюк тренирует 5 игроков УПЛ и берет пример с общего с Месси физиотерапевта
Новина українською

Экс-игрок "Днепра", "Динамо" и национальной сборной Украины 2008-2017 годов Виталий Мандзюк попробовал себя тренером-физиотерапевтом.

Замечает, что давно занимался тренерством, блогерством, но во время карантина пора помогать людям, которые сидят по домам и не имеют возможности пойти в тренажерный зал.

Я решил поделиться своими знаниями с людьми. Плюс к тому я играл под № 5, возникла идея 5 упражнений на каждый день, Мандзю-челленджа.

В челендже я кручу-верчу очень разнообразно, чтобы задействовать каждую группу мышц. А если тренирую на поле - функциональная работа, работа с мячом. Взял с каждого своего опыта немного, с "Днепра" от испанцев... А еще - своя фантазия.

Виталий признается, что вместе с тренировками изучает поведение своего тела, мышц при выполнении различных упражнений.

У нас мало специалистов, которые разбираются и в нагрузках, и в медицине одновременно. Это все нужно изучать, испытывать на себе и развиваться.

Занимается Виталий с футболистами Денисом Поповым, Николаем Шапаренко, Никитой Бурдой, Денисом Костышиным и Александром Андриевским.

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Мандзюк в программе #ЗалишайсязФутболом отмечает, что хотел бы попробовать себя тренером-физиотерапевтом в профессиональной команде. Однако пока хочет стать экспертом в этой сфере.

Я все это делаю, чтобы обо мне узнали. А дальше ...Понятно, каждый человек должен зарабатывать. Сейчас я направлен на то, чтобы хорошо выполнять свою работу. А все материальное придет со временем. Так же было и в футболе - сначала имя сделал себе, а потом уже пришли деньги. Сейчас я хочу качественно выполнять свою работу, чтобы после тренировки ребята присылали мне классные сообщения, окрыляли меня. И я понимаю, что нахожусь на правильном пути.

Лучшим тренером-физиотерапевтом Виталий Мандзюк называет Андре.

Я к нему ездил на восстановление. У него бывал Месси и вообще пол-Европы. Там я получил большой опыт. Я восстанавливался у него долгое время, узнал много - как себя восстанавливать и многое другое.

То, что я в итоге не восстановился - это следствие нескольких неудачных операций, моя физиология. У каждого свой футбольный век. Мой закончился в 28 лет - стерся хрящ. Такое бывает из-за нагрузки. Поэтому не думаю, что Виталий Мандзюк или кто-то другой бы помог. Это чисто физиология. Но если говорить о восстановлении, то я многому научился.

Мандзюк рассказал и о своих татуировках, которых у него на теле очень много.

Пока карантин - татуировки отошли на второй план. Каждая что-то значит в моей жизни, поэтапно, что-то случилось важное - сразу набивал. Жду, когда пройдет карантин, буду двигаться вперед, и важные моменты буду переносить на свое тело.

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В статье: Лионель Месси Виталий Мандзюк Александр Андриевский Никита Бурда Денис Костышин Николай Шапаренко Денис Попов физиотерапевт
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