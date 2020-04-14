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Уругваец, который со скандалом вылетел из Карпат, возмутился менталитету украинцев

Премьер-лига
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Срисовал удручающую атмосферу

Уругваец, который со скандалом вылетел из Карпат, возмутился менталитету украинцев
Новина українською

Экс-игрок львовских "Карпат" уругваец Кевин Мендес в августе 2019 был изгнан из клуба из-за того, что на тренировке устроил драку и сломал челюсть другому игроку.

Кевин до 2020 года был без работы, а в начале января подписал контракт с клубом "Дефенсор" в Уругвае.

Теперь Мендес дал интервью изданию Balon Latino и рассказал о жизни в Украине.

По его словам, латиноамериканцы всегда держались вместе, потому что украинцы очень закрытые - с некоторыми игроками в команде Кевин ни разу не общался.

С Кристианом Эрбесом мы говорили, что постарели за это время на несколько лет. Жизнь осложнялась из-за менталитета украинцев. Они достаточно закрыты, с ними мало социальных контактов.

Иногда это приводило к напряжению в отношениях. Мы даже не говорили с некоторыми партнерами по команде. После часового собрания с командой все просто разъезжались.

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Мендес вспомнил португальца Жозе Мораиша, который тренировал "Карпаты" в 2018-2019 годах.

Когда он перешел к нам, один из руководителей клуба спросил, почему он решился на такой шаг.

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В статье: Карпаты (Львов) Кристиан Эрбес Кевин Мендес Жозе Мораиш чемпионат Уругвая
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