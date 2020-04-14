Цыганков был готов заменить Ярмоленко в Динамо, но Цыганкова не готов заменить Цитаишвили

Сергей Ребров – лучший тренер "Динамо" последнего десятилетия с точки зрения добытого для команды результата. А может и не только десятилетия. Начиная со времен Независимости Украины, только Валерий Лобановский выиграл для киевлян больше трофеев. У Сергея Реброва – два чемпионства, две победы в Кубке Украины и один титул победителя Суперкубка Украины. Меньше с киевлянами выиграли и Йожеф Сабо, и Алексей Михайличенко, и Юрий Семин.

Сергей Станиславович добился также прорыва в Лиге чемпионов, поэтому нынче заслуженно обладает титулом одного из самых продуктивных тренеров "Динамо". Ведь работал в Киеве Ребров всего-навсего три года. Но после этого периода для дальнейших успехов Ребров нуждался в обновлении команды. Ему нужны были игроки со свежей мотивацией, а не те, кто уже насытился футболом. Поэтому пути тренера и клуба разошлись.

Бесспорно, можно называть Сергея Реброва привередливо-требовательным тренером, но если не быть требовательным и строгим – цели достичь не удастся. Мы являемся свидетелями работы тех тренеров, которые угождают президенту клуба, работают в первую очередь на его интересы, а не на интересы "Динамо" – у них мало что получается. Ребров же был упрямым, а когда наткнулся на непробиваемую стену, просто развернулся и пошел в другую сторону. Его право.

Андрей Ярмоленко был еще один проявлением этой требовательности Сергея Реброва. Спрос на лидера "Динамо" уже тогда был высокий, но Сергей Станиславович здесь хорошо подыгрывал Суркису. Мол, рано, не время, не туда надо переходить Ярмоленко. Помните, что говорил Ребров о возможном уходе Ярмоленко в "Тоттенхэм"?! Мол, "шпоры" – команда не уровня для Андрея. Лукавил, наверное, ведь сейчас мы видим, что Ярмоленко едва тянет уровень середняка АПЛ, а "Тоттенхэм" – один из ее передовиков и финалист последней Лиги чемпионов.

Ребров просто боялся потерять лидера своей команды, потому что рассчитывал на Ярмоленко как на того, кто будет вести "Динамо" за собой на пути к титулам. Когда же на пост главного тренера заступил Александр Хацкевич, то довольно легко отпустил Андрея. По крайней мере, публично Хацкевич не говорил о том, что Ярмоленко – ключевой игрок команды и его надо сохранить в составе. Возможно, потому, что от покупателей уже не мог отбиваться президент клуба, поставивший тренера перед фактом. А, возможно, потому, что на месте Андрея Ярмоленко Хацкевич уже видел Виктора Цыганкова.

Виктор дебютировал за основной состав "Динамо" в УПЛ 14-го августа 2016-го года. В том матче в заявке не было Андрея Ярмоленко, но тогдашний лидер и капитан еще год выступал за киевлян (в "Боруссию" Ярмоленко перешел в конце августа 2017-го года). В чемпионате Украины Виктор Цыганков сыграл 26 матчей за "Динамо", в составе которого выступал Андрей Ярмоленко. Математика проста: Андрею была подготовлена ​​какая-никакая замена.

Бок о бок с Ярмоленко Цыганков играл в 19/20-илетнем возрасте. Ему было столько, сколько сейчас Георгию Цитаишвили. Однако последний нынче больше известен своими высказываниями, нежели игрой за первую команду "Динамо".

В Премьер-лиге он провел пока что только восемь матчей. Два матча сыграл в Лиге Европы, по матчу – в Суперкубке и Кубке Украины. Всего двенадцать игр – это вдвое меньше, чем в таком же возрасте в тени Андрея Ярмоленко провел Виктор Цыганков лишь в УПЛ. Всего же Виктор до ухода Андрея из "Динамо" принял участие в 32-х матчах, забил восемь голов, один из которых – в основной сетке Лиги чемпионов, стал автором хет-трика, шесть раз ассистировал партнерам, в частности однажды – и в Лиге чемпионов.

А еще Виктор Цыганков мало говорил, не вляпываясь в скандалы. Помните, как Георгий высказался о болельщиках после ущербного матча киевлян с "Лугано" в Лиге Европы? Взял на себя право указывать им, как нужно поддерживать команду и стоит ли им ходить на стадион. Быстро, правда, извинился, но шрамы после таких слов так легко не заживают. Сегодня же много говорит о том, что хочет, ждет и готов закрепиться в "Динамо", но пока эти слова не имеют под собой ничего. Под ними пустота.

Георгию не доверял Хацкевич, не доверяет и Михайличенко. Хотя молодежный уровень "Динамо" Цитаишвили уже явно перерос. Добился феноменального успеха со сборной Украины на юношеском чемпионате мира, после которого его партнеры по той команде повысили свои акции (Попов и Бондарь вплотную подобрались к основе "Динамо" и "Шахтера", Лунину много внимания уделяют в Испании, Булеца, Супряга, Конопля, Чех имеют стабильную игровую практику в УПЛ в аренде). Цитаишвили же топчется на месте.

Если в ближайшее время Виктор Цыганков уйдет из "Динамо", то Цитаишвили не сможет заменить его так продуктивно, как в свое время Цыганков заменил Ярмоленко. А Виктор вряд ли будет ждать 27-и лет, чтобы попробовать свои силы в европейском чемпионате. А даже если будет медлить, то Георгию к тому времени исполнится уже 25 и сидеть безнадежно в резерве до такого возраста – еще хуже, чем уйти в аренду.

Почему именно о Цитаишвили говорим как о первом претендента на замену Цыганкову? Так ведь альтернативы нет. Легионеры Де Пена, Вербич, Дуэллунн (хотя он и не классический фланговый полузащитник) в любой момент могут сорваться с места, Караваев банально не тянет уровень "Динамо", Буяльский нужен в центре, а новичков "Динамо" проблематично интегрирует в состав. Итак, если Виктор не повторит ошибок Ярмоленко или Коноплянки и уйдет из чемпионата Украины раньше, в составе "Динамо" возникнет серьезная выбоина.

И словами, которых от Георгия Цитаишвили очень много, ее залатать не удастся.