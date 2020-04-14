Георгий Бущан мечтает сыграть против Буффона

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал о своих футбольных предпочтениях.

- Какой матч был для тебя самым сложным?

- Наверное, это всем известный матч с "Мальме". Он наложил отпечаток, выделю его.

- На кого ты ориентировался в начале карьеры, если не учитывать Александра Шовковского?

- Джанлуиджи Буффон. Продолжаю следить за "Ювентусом" и итальянским чемпионатом. Мне импонирует Серия А, и я до сих пор мечтаю сыграть против Буффона.

- К какому типу голкиперов можно отнести Георгия Бущана: вратарь, который любит давление со стороны соперников, или участвует в командных построениях и раздает передачи?

- Больше всего я люблю, когда ноль пропущенных голов. (Улыбается) Я бы выделил золотую середину: когда и соперники атакуют, и получается отражать удары и получать удовольствие от самой игры.

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- Какие методы применяются в "Динамо", чтобы футболисты поддерживали оптимальные кондиции во время карантина?

- У нас есть чат в Мессенджере, в котором есть вся команда, тренерский штаб и врач. До 12 часов дня каждый футболист должен написать свою температуру. Кроме того, раз в неделю мы получаем программу тренировок. Для тех, кто приезжает на базу, есть специальные датчики, которые игрок должен взять с собой на тренировки, из них потом считываются твои показатели во время занятия.

- Против какой пятерки футболистов ты бы хотел выйти в серии пенальти?

- Я не считаю себя гениальным в отражении пенальти. Просто так иногда получается, причем почему-то только на сборах. (Улыбается) Наверное, это топ-5 футболистов мира, хотелось бы с ними сойтись.

- Кто из нападающих создал тебе больше всего проблем?

- Больше всего мне запомнился Маркус Розенберг (форвард "Мальме"), который в своем прощальном матче на домашнем стадионе забил мне два гола.