Взлеты и падения ЦСКА Киев. Как Фоменко, Бессонов, Закарлюка и другие писали историю армейцев

Если выбирать в истории украинского элитного дивизиона один из самых нестабильных клубов, который пережил интереснейшие, увлекательные взлеты и серьезные, болезненные падения, то ЦСКА Киев один из главных претендентов. Армейцы боролись за призовые места, дважды пробивались в еврокубки, дважды играли в финале Кубка Украины, но при этом и вели отчаянную борьбу за выживание.

Сразу же сделаем отступление и поправку, что история создания ЦСКА уходит корнями в далекий 1934-й год. Под разными названиями – от СКА до "Дом офицеров" - армейцы даже становились чемпионами УССР (4 раза) и один раз выигрывали Кубок УССР. При этом важно понимать - это был уровень далекий от элитного, во времена СССР фактически существовал только один клуб ЦСКА - в столице советской империи. Именно Москва и перехватывала всех талантливых и перспективных футболистов, которых в обязательном порядке призывали в армию.

Другие команды с аббревиатурой ЦСКА довольствовались малым, считались достаточно скромными и уж точно звезд с неба не хватали. Поэтому в этой статье мы рассмотрим историю киевского клуба со времен независимости Украины, когда армейцы заявили о себе и оставили заметный след в отечественной истории футбола.

Золотой период ЦСКА пришелся на середину 90-х, когда в Высшей лиге появилась еще одна столичная команда. Казалось, вот будет в Киеве долгожданное принципиальное дерби. Надежды эти просуществовали недолго. В первой же игре на новом уровне армейцы отобрали очки у действующего чемпиона – "Динамо" (0:0). В следующем сезоне получилась зрелищная боевая ничья с "бело-синими" 2:2 и… все. В остальных 12 матчах ЦСКА неизменно уступал в киевском дерби, четыре раза с разгромным счетом, так и не добыв ни одной победы.

А вот "Шахтер" армейцам удавалось обыгрывать (четыре раза). Самый громкий успех случился в 1995-м году, опять же, сразу после выхода в Высшую лигу. ЦСКА откровенно поиздевался над "горняками" 4:0. Какие тогда были планы и амбиции - при участии Министерства обороны и коммерческих структур создан клуб ЦСКА-"Борисфен", фактически получилась ядерная смесь бизнеса и военных структур (для 90-х это выглядело нормальным) и в сезоне 1995/96 армейцы заняли четвертое место в чемпионате Украины. Лучшее достижение команды в Высшей лиге.

По именам команда внушала трепет - тренировали ЦСКА в том сезоне Михаил Фоменко и Виктор Чанов (смена прошла по ходу чемпионата), а в распоряжении тренерского штаба находились Анненков, Волосянко, Дирявка, Мороз, Прудиус, Цихмейструк. В 1996-м году в команду перешел Сергей Закарлюка, который стал лучшим бомбардиром ЦСКА, за все время, пока армейцы выступали в элите украинского футбола - 30 голов у Сергея.

Признаем, что до статуса крепкого середняка армейцы так и не дотянули (возможно, все из-за той же нехватки стабильности). Уже в следующем сезоне Фоменко перешел в "Металлист", команду принял Владимир Лозинский, в то время 40-летнему наставнику пришлось столкнуться с большими проблемами и подготовить должным образом пестрый коллектив не удалось. "Шахтер" взял реванш – 3:0, хотя большая часть поражений у киевлян случилось с минимальным счетом. В итоге ЦСКА занял только 11 место в турнирной таблице.

Затем в 1997-м году армейцы опустились еще ниже – 13-я позиция, Владимир Бессонов и Сергей Морозов руководили командой в том неоднозначном сезоне. Неоднозначном - потому что, несмотря на провал в чемпионате (всего одно очко от зоны вылета), в Кубке Украины ЦСКА дошел до финала (поражение от "Динамо" 1:2) и получил путевку в Кубок обладателей Кубков. В Европе старт получился очень неплохим, в первом раунде удалось пройти ирландский "Корк Сити" (3:2 по сумме двух матчей). Но затем российский "Локомотив" выбил подопечных Владимира Бессонова из еврокубков (1:5).

Киевская команда в то время действительно выглядела интересно, из "Динамо" пришло много опытных игроков, которые не сказали своего последнего слова. При этом появился и свой стиль – Бессонов старался максимально использовать фланги и силовую манеру противостояний, возможно, не всегда хватало скоростей. А Леоненко, Беженар, Шкапенко, Закарлюка, Рева, Цихмейструк, Костышин составляли костяк той команды.

Выступления ЦСКА с 1995-го по 2002-й годы можно охарактеризовать, как "с серединки на половинку". Седьмое, десятое, двенадцатое места занимала команда. Однако был в сезоне 2000/01 еще один заметный взлет, когда появилась очередная надежда, что в Киеве будет больше одной серьезной футбольной команды. Снова вернулся в ЦСКА Михаил Фоменко, в отличной форме находились Закарлюка, Кернозенко, Кирлик, Костышин, Ткаченко, Алексеенко, Косырин и этому коллективу удалось занять шестое место в чемпионате, а главное, снова выйти в финал Кубка Украины, где "Шахтер" был сильнее 2:1.

В квалификации Кубка УЕФА подопечные Фоменко дважды разобрались с финским "Йокеритом". Оба раза по 2:0. Затем в невероятном матче в Киеве обыграли "Црвену Звезду" 3:2, в Белграде ничья 0:0, и прошли во второй раунд турнира. Соперник на следующей стадии попался значительно более опасный. "Брюгге" дважды обыграл армейцев 2:0 и 5:0. Несмотря на этот унизительный разгром, сезон 2000/01 можно назвать лучшим в истории ЦСКА.

В декабре 2001 года киевские городские власти совместно с Министерством обороны Украины создали "Арсенал" вместо ЦСКА. Фактически, все права первой армейской команды перешли новому клубу. И это уже совсем другая история, хотя формально можно считать "канониров" приемниками армейцев. При этом вторая команда "ЦСКА-2" была переименована в ЦСКА, которая до 2007-го года выступала в Первой лиге. Медленно и постепенно угасал клуб, пока совсем не пропал с футбольной карты Украины. Одно время появлялась информация о создании детской футбольной школы на базе стадиона ЦСКА, также были петиции о возрождении команды и обращения болельщиков клуба к спортивной общественности, которые потонули в бездне человеческого безразличия. Медленно умирая, клуб все же прекратил свое существование.

Напоследок отметим, что надежда на возрождение ЦСКА все же существует. Неожиданно оказалось, что интернет домен сайта ЦСКА Киев не закрыт, значит кто-то платит за него, хотя там и всего одна страница. На этом сайте есть два обнадеживающих предложения – "Сайт находится на стадии обновления" и "Возрождение легенды". Возможно, еще настанут лучшие времена и ЦСКА вернется в элиту украинского футбола. Исключать такой вероятности не стоит.