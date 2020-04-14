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Дарио Срна: Я сказал Ахметову, что мои амбиции - это его амбиции

Премьер-лига
(3 голосов)
Дарио Срна: Я сказал Ахметову, что мои амбиции - это его амбиции
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна высказался о своем переходе от игрока к тренеру и видение собственного будущего.

В футболе, по словам Дарио, эго каждого футболиста очень велико. Но после окончания карьеры его надо убрать.

У меня был такой период, я быстро перешел от карьеры футболиста к карьере тренера. Для каждого футболиста это сложный период, но мне повезло, что я получил работу от президента и генерального директора клуба.

Срна отметил, что его эмоции сразу стали на свое место, он убрал свое эго и стал заниматься своим делом.

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Когда президент спросил меня, какие у меня амбиции, я сказал: "мои амбиции - это ваши амбиции". Чтобы "Шахтер" играл в красивый, атакующий футбол. И я должен отдать все свои силы, чтобы помочь новому тренеру и футболистам стать лидерами "Шахтера".

Дарио Срна отмечает, что не знает, кем будет в будущем.

Сегодня я счастлив, что работаю, и уверен, что помогаю. Когда есть результат и все довольны, то это хорошо. Дай Бог, чтобы в будущем "Шахтер" показывал хороший футбол.

Дарио сообщил, что нанял женщину из Хорватии, из того же города, что и он, для написания биографии.

Она написала много книг и мы из одного города. Мы занимаемся этим вопросом, я надеюсь, что скоро книга выйдет и нужно будет придумать удачную дату для ее выхода.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) тренер
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Источник:
Великий футбол

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