Президент Олимпика: Все говорят, что Суркис лезет в трансферную политику. Может так и надо?

Владислав Гельзин, президент "Олимпика", сообщил, как работают над трансферами в его клубе и почему он из-за них постоянно страдает.

- Приходит новый тренер и начинается "новая метла", как вы знаете. Если я доверяю тренеру, то доверяю и его выбора. Когда он говорит, что ему этот футболист нужен, а тот - не нужен. Иначе зачем тогда тренер?

Поэтому и происходит так. Пришел Висенте, взял новых людей, пошел Висенте. А мы дальше боремся. Пришел Жулио Сезар, взяли футболистов для него, разогнали тех, что были - ни одного матча не выиграли. Вот и результат. Так бывает иногда с тренерами.

Читайте также Гельзин об отставке Висенте Гомеса: Никаких особых причин не было

Все говорят, что Игорь Суркис лезет в трансферную политику. Так может и надо лезть, чтобы не было такого, что набрали футболистов, а потом приходит новый тренер и вновь набирает? Здесь палка о двух концах.

- А как оказался в "Олимпике" Жулио Сезар, учитывая отсутствие у него какого-либо серьезного опыта?

- Вот так вот оказался. Было на карандаше несколько тренеров, выбрали его. Но после того, как Жулио Сезар подписал контракт, заявленные им 4-5 футболистов, способных нас усилить, ни один из них не приехал.