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Президент Олимпика: Все говорят, что Суркис лезет в трансферную политику. Может так и надо?

Премьер-лига
(1 голосов)

После Жулио Сезара и Висенте Гомеса

Президент Олимпика: Все говорят, что Суркис лезет в трансферную политику. Может так и надо?
Новина українською

Владислав Гельзин, президент "Олимпика", сообщил, как работают над трансферами в его клубе и почему он из-за них постоянно страдает.

- Приходит новый тренер и начинается "новая метла", как вы знаете. Если я доверяю тренеру, то доверяю и его выбора. Когда он говорит, что ему этот футболист нужен, а тот - не нужен. Иначе зачем тогда тренер?

Поэтому и происходит так. Пришел Висенте, взял новых людей, пошел Висенте. А мы дальше боремся. Пришел Жулио Сезар, взяли футболистов для него, разогнали тех, что были - ни одного матча не выиграли. Вот и результат. Так бывает иногда с тренерами.

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Все говорят, что Игорь Суркис лезет в трансферную политику. Так может и надо лезть, чтобы не было такого, что набрали футболистов, а потом приходит новый тренер и вновь набирает? Здесь палка о двух концах.

- А как оказался в "Олимпике" Жулио Сезар, учитывая отсутствие у него какого-либо серьезного опыта?

- Вот так вот оказался. Было на карандаше несколько тренеров, выбрали его. Но после того, как Жулио Сезар подписал контракт, заявленные им 4-5 футболистов, способных нас усилить, ни один из них не приехал.

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В статье: Жулио Сезар Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Висенте Гомес
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Источник:
football.ua

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Комментарии (2)
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ukatan (Харьковская обл.)
14.04.2020 в 16:14
Ну если президент определяет кого покупать, так зачем ему тогда тренер? Чтобы было на кого списать неудачи? Пусть Игорек берет сам и тренирует! Думаю купить тренерскую лицензию для него не проблема. Кто нужен в команде, кто не нужен - должен определять тренер и только тренер. Для этого он и поставлен.
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Vantala (Kharkiv)
14.04.2020 в 15:48
Ну судя по игре ДК и нынешним результатам - а может таки не надо?
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