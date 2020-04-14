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Георгий Бущан взял Виду и Яремчука в свою топ-команду

Премьер-лига
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Георгий Бущан взял Виду и Яремчука в свою топ-команду
Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о друзьях и шутках в команде, а также составил свою топ-команду.

- Кого из футболистов "Динамо" можете назвать своими друзьями? С кем больше всего общаетесь в повседневной жизни?

- С Никитой Бурдой. В принципе, со всеми поддерживаю одинаковые отношения. Обычно есть свои тусовки, но сейчас так совпало, что молодые ребята подросли, и с ними интересно тем, кто постарше. В результате образовался костяк из 10-11 человек, и мы все между собою общаемся.

- У кого из футболистов в команде самое лучшее чувство юмора?

- У нас есть много ребят с хорошим чувством юмора. В этом плане на ведущих ролях всегда были Денис Гармаш, Николай Морозюк, могу в этот список добавить и себя (улыбается). По правде говоря, сейчас подобрался такой коллектив, в котором каждый может подколоть другого.

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- Как воспринимают юмор иностранцы?

- Иногда объясняемся с ними жестами, плюс, половина ребят уже знает русский, они много понимают, с ними уже удобно контактировать и даже шутить. Словом, все все понимают, ни барьера нет.

- Назовите топ-11 футболистов, с которыми или против которых вам приходилось играть.

- Сложный вопрос, но давайте попробуем. Вратарь - Шовковский (на замену - Пятов), центральные защитники Бурда и Вида, слева - Миколенко, справа - Кендзера, в центре - Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, слева в полузащите - Вербич, справа - Цыганков. Впереди - Яремчук.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Домагой Вида Георгий Бущан Роман Яремчук Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
Динамо

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