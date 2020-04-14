Кендзера: Был рецидив старой травмы, но сейчас чувствую себя уже лучше

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, как проходит его восстановление, а также о том, как он проводит досуг во время вынужденной паузы.

- Чувствую себя уже лучше, думаю, что скоро начну бегать и полноценно готовиться. В матче с "Десной" я отыграл первый тайм, а потом уже не смог выйти на поле. Это был рецидив старой травмы. Я проходил восстановление, и сейчас буду понемногу возвращаться к тренировкам. Точных сроков пока нет, но надеюсь, это будет в скором времени.

Сейчас я уделяю внимание остальным частям тела, делаю упражнения на пресс, на руки, также и на ноги, только не нагружаю поврежденный голеностоп. Дома есть велотренажер, занимаюсь на нем каждый день. Тренируюсь, чтобы держать форму, поэтому думаю, что много не потеряю.

- Ездил для восстановления на базу "Динамо" до введения строгих ограничений?

- Да, в первые дни после травмы я ездил на базу и работал с физиотерапевтом и массажистом, выполнял процедуры, назначенные доктором. А когда базу уже закрыли, ездить перестал, потому что там сейчас можно только заниматься на полях, а бегать я еще не могу.

- Как часто выходишь сейчас из дома?

- Стараемся не выходить из дома, соблюдаем правила карантина, чтобы не подхватить вирус. Следим за новостями и выходим на улицу как можно реже.

Такая же ситуация сейчас и в моей родной Польше, все закрыто, запрещено посещать парки. Нельзя выходить из дома без крайней необходимости, разве что тебе нужно на работу, за продуктами или в аптеку.

- Чем занимаешь свободное время?

- Я живу со своей девушкой Викторией, мы стараемся проводить время вместе - смотрим сериалы, фильмы. Сейчас смотрим испанский телесериал "Бумажный дом" (La casa de papel). Вместе занимаемся спортом, насколько это возможно в домашних условиях. Также пересматривал старые матчи сборной Польши и своей предыдущей команды - “Леха”. Так время и идет.

- Какое настроение сейчас в команде? Все уже соскучились по футболу и друг по другу?

- Конечно! Карантин длится уже месяц и каждый хочет вернуться на поле, на тренировки и играть в футбол. Каждый из нас очень любит футбол и ждет, когда уже можно будет тренироваться и быть вместе с командой, со своими друзьями.