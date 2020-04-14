Йерко Леко рассказал, как поругался с Сабо, после чего тренер нажаловался на игрока Суркису

Экс-хавбек "Динамо" Йерко Леко, который недавно отпраздновал свое 40-летие, вспомнил, как в былые времена он конфликтовал с бывшим наставником киевлян Йожефом Сабо.

"Конечно, есть парочка тренеров в моей карьере, работу с которыми я вспоминаю с содроганием, но я фамилий называть не буду. Но могу сказать, что и во времена игровой карьеры, и сейчас я люблю, когда тренер разговаривает с футболистами, независимо от того, выходит тот или иной игрок на поле или нет.

Есть такие наставники, которые общаются исключительно с футболистами основного состава, есть которые обещают поставить тебя в состав на следующую игру, и каждый раз кормят такими "завтраками"… Но надо быть честными со своими подопечными. Ведь можно подойти и сказать: "Йерко, сейчас вот такая ситуация, ты месяц играть не будешь". Конечно, будет неприятно, но это будет честно. А не обманывать каждый раз…

В этом плане мне нравилось работать с Рикардо Гомесом в "Монако" – очень хорошим психологом, который, несмотря на наличие звездных футболистов, умел балансировать так, что недовольных в команде не было. Такого же принципа стараюсь и я придерживаться в своей работе. Конечно, в команде из 25-30 человек всегда будет парочка недовольных, но я не хочу, чтобы за моей спиной говорили – мол, "он мне обещал, но шанса так и не предоставил". Мне проще сказать футболисту правду, а не соврать, а потом прятать глаза. При этом важно найти подход к игрокам с разным характером, найти нужные слова, чтобы не отбить вообще желание заниматься футболом.

В этом плане мне вспоминается работа с Йожефом Сабо. А, точнее, один эпизод, в котором мы с ним серьезно поругались, после чего он на месяц отстранил меня от команды. Играли мы в Донецке, и в одном из эпизодов Чернат не смог принять мяч после вбрасывания из аута, в результате соперник организовал опасную контратаку. Сабо кричит ему из технической зоны: "Флорин, так-перетак, что ж ты мяч принять не можешь?!! Да прими ты его!!!" Чернат же, когда на него кричат в таком тоне, сразу теряется на поле – не открывается, прячется от партнеров, если получает передачу, то отдает сразу же мяч ближнему. Я играл в опорной зоне, и хорошо видел подобные перемены в нем.

Так вот, в том моменте я был рядом с тренерской лавкой и говорю Сабо: "Да хватит уже кричать на него, он теряется из-за вашего крика". Йожеф Йожефович сразу же переключился на меня, а через пять минут и вовсе заменил. Затем, насколько я понимаю, тренер пожаловался президенту, и Игорь Михайлович вызвал меня к себе в кабинет. А я объяснил, что тогда не за себя заступился, а переживал за команду, хотел, чтобы она играла лучше. Сейчас же я понимаю, что Сабо также хотел лучшего для своей команды, хотел побеждать в каждом матче, в каждом эпизоде, поэтому он для меня точно не в категории плохих тренеров", - сказал Леко.