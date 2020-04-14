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Леандро Алмейда: Очень печально видеть Шахтер лидером и борьбу Динамо за второе место

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-игрок киевлян даже из Бразилии следит за чемпионатом Украины

Леандро Алмейда: Очень печально видеть Шахтер лидером и борьбу Динамо за второе место
Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Леандро Алмейда, который сейчас защищает цвета бразильского "Гуарани" из Сан-Паулу, оценил нынешнее положение дел в киевской команде.

- Следите за игрой "Динамо"?

- Да, я очень люблю этот клуб и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Могу сказать, что очень печально видеть "Шахтер" лидером турнирной таблицы и борьбу "Динамо" за второе место.

- Как думаешь, в чем причина неудачных результатов?

- Во-первых, самым титулованным клубом Украины должен руководить более опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко, как игрок, прекрасно защищал цвета "Динамо", но, как тренер, он не совсем подходит для первой команды этого клуба.

Во-вторых, вопрос к селекции - почему в заявке команды на сезон нет бразильцев? Никак этого не могу понять. В "Динамо" же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами.

- Готов помочь скаутам "Динамо" с кандидатурами?

- Конечно! Я хочу, чтобы киевляне снова вернулись в борьбу за титул. Если Игорь Суркис тоже в этом заинтересован - могу посоветовать классных игроков на следующий сезон.

- Чья игра из футболистов Динамо тебе больше всего импонирует?

- Мне особенно нравится игра Виталия Буяльского. Помню его еще со времен, когда играл в "Динамо". Уже тогда чувствовалось, что растет качественный игрок. С годами он только прогрессирует и прибавляет в игре.

- Есть контактируешь с кем-то из экс-партнеров по "Динамо"?

- Поддерживаю связь с Карлосом Корреа. В карантин играли друг против друга. Он выступает за "Итуано".

- Как дела у вас обстоят дела после объявления пандемии коронавируса?

- У нас возникли финансовые трудности в Бразилии. Клубы не платят зарплату. Когда все нормализуется - неизвестно.

- Карлосу Корреа 39, - и он до сих пор играет. Тоже будешь играть до 40 лет, как минимум?

- Это будет зависеть от клуба, за который я буду выступать. Могу сказать, что не собираюсь останавливаться в возрасте 38-39 лет.

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В статье: Леандро Алмейда Динамо (Киев) Подзабытые участники УПЛ
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
14.04.2020 в 20:04
Отсутствие реального футбола порождает новости граничащие с глупостью и идиотизмом!
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simargl (Чернигов)
14.04.2020 в 19:01
О, да. Предложи им пяток 40 летних кудесников мяча ))) вон и Алиев бы с Милевским подтянулись в кампашку.
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