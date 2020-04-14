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Леандро Алмейда: Очень печально видеть Шахтер лидером и борьбу Динамо за второе место
Экс-игрок киевлян даже из Бразилии следит за чемпионатом Украины
Бывший защитник "Динамо" Леандро Алмейда, который сейчас защищает цвета бразильского "Гуарани" из Сан-Паулу, оценил нынешнее положение дел в киевской команде.
- Следите за игрой "Динамо"?
- Да, я очень люблю этот клуб и слежу за результатами, смотрю отдельные матчи. Могу сказать, что очень печально видеть "Шахтер" лидером турнирной таблицы и борьбу "Динамо" за второе место.
- Как думаешь, в чем причина неудачных результатов?
- Во-первых, самым титулованным клубом Украины должен руководить более опытный тренер, у которого есть достижения с большими клубами. Алексей Михайличенко, как игрок, прекрасно защищал цвета "Динамо", но, как тренер, он не совсем подходит для первой команды этого клуба.
Во-вторых, вопрос к селекции - почему в заявке команды на сезон нет бразильцев? Никак этого не могу понять. В "Динамо" же есть положительный опыт сотрудничества с бразильскими футболистами.
- Готов помочь скаутам "Динамо" с кандидатурами?
- Конечно! Я хочу, чтобы киевляне снова вернулись в борьбу за титул. Если Игорь Суркис тоже в этом заинтересован - могу посоветовать классных игроков на следующий сезон.
- Чья игра из футболистов Динамо тебе больше всего импонирует?
- Мне особенно нравится игра Виталия Буяльского. Помню его еще со времен, когда играл в "Динамо". Уже тогда чувствовалось, что растет качественный игрок. С годами он только прогрессирует и прибавляет в игре.
- Есть контактируешь с кем-то из экс-партнеров по "Динамо"?
- Поддерживаю связь с Карлосом Корреа. В карантин играли друг против друга. Он выступает за "Итуано".
- Как дела у вас обстоят дела после объявления пандемии коронавируса?
- У нас возникли финансовые трудности в Бразилии. Клубы не платят зарплату. Когда все нормализуется - неизвестно.
- Карлосу Корреа 39, - и он до сих пор играет. Тоже будешь играть до 40 лет, как минимум?
- Это будет зависеть от клуба, за который я буду выступать. Могу сказать, что не собираюсь останавливаться в возрасте 38-39 лет.