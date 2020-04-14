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Цитаишвили: Никогда не смогу перейти в Шахтер. Как минимум из-за уважения к Суркису

Премьер-лига
(1 голосов)

В Киеве воспитали настоящего динамовца

Цитаишвили: Никогда не смогу перейти в Шахтер. Как минимум из-за уважения к Суркису
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, почему он в свое время отдал предпочтение киевскому клубу, а не "Шахтеру".

– Почему выбрал "Динамо", а не "Шахтер"?

– Потому что я хотел физически набрать. К тому же "Динамо" считалось и всегда считается одним из топовых клубов. Историю киевского клуба можно сравнить с историей любого клуба Европы.

– Мог бы когда-то перейти в "Шахтер"? Через 10 лет?

– Нет, никогда не смогу. Как минимум из-за того, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в "Динамо". Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из-за уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и много другого.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2020 в 20:36
"к Сурксису" (с) - этапять!
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