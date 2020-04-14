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Цитаишвили: Никогда не смогу перейти в Шахтер. Как минимум из-за уважения к Суркису
В Киеве воспитали настоящего динамовца
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, почему он в свое время отдал предпочтение киевскому клубу, а не "Шахтеру".
– Почему выбрал "Динамо", а не "Шахтер"?
– Потому что я хотел физически набрать. К тому же "Динамо" считалось и всегда считается одним из топовых клубов. Историю киевского клуба можно сравнить с историей любого клуба Европы.
– Мог бы когда-то перейти в "Шахтер"? Через 10 лет?
– Нет, никогда не смогу. Как минимум из-за того, что уважаю людей, которые меня направляли и воспитывали в "Динамо". Я сильно уважаю Игоря Суркиса, как минимум из-за уважения к нему я не смогу этого сделать. Тем более есть еще болельщики и много другого.
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