Винницкая Нива девяностых. Традиции кубковых побед, но постоянный регресс в чемпионате

В союзные времена винницкая "Нива" была на хорошем счету, звезд с неба не хватала, но и на фоне прочих клубов УССР показывала достойные результаты. Дважды винничане выигрывали чемпионат республики, в 1964-м и 1984-м годах, а в 1972-м и 1973-м годах тогда еще "Локомотив" становился обладателем Кубка Украины.

Среди известных футболистов, оставивших следы в местной команде, можно вспомнить Василия Раца, Стефана Решко, Валентина Трояновского, Виктора Прокопенко. Из более поздней эпохи 90-х играли в "Ниве" Сергей Попов, Сергей Нагорняк, Виталий Косовский, Александр Горшков, Эдуард Цихмейструк и Сергей Воронин, который до сих пор продолжает карьеру во второлиговом "Калуше". Одним словом, традиции у клуба весомые, но во времена независимости стабильности ему не хватало, что стало причиной даже периодического отсутствия винницкого коллектива на карте профессионального футбола страны.

С распадом Союза "Нива" была определена в Высшую лигу, так как в украинской группе второй лиги чемпионата СССР 1990 заняла высокое пятое место. Однако в группе А команда заняла лишь восьмое место среди десяти участников, добыв всего пять побед в 18 матчах и спикировала в первую лигу. Именно тогда команду возглавил Вячеслав Грозный, благодаря чему "засветился" перед уходом в московский "Спартак". Но в статусе главного тренера выводил "Ниву" обратно в "вышку" уже Ефим Школьников, под руководством которого винничане регулярно выигрывали медали второй союзной лиги еще в 80-х.

В соперничестве с шепетовским "Темпом" винничане заняли первое место и вновь заработали повышение в классе в сезоне 1992/1993. В 42 турах "Нива" потерпела лишь четыре поражения и закончила тот "марафон" триумфом. На том багаже винницкий клуб сумел показать и свой самый высокий результат в Высшей лиге, став десятым в сезоне 1993/1994, первом после возвращения. Правда начала сезон "Нива" тяжело, добыв первую победу лишь в пятом туре. Собственно, 32 очка по итогу сезона имели тот же "Темп", "Волынь" и "Верес", которые и разделили места с девятого по двенадцатое. В том чемпионате основными "моторами" команды были Горшков, Косовский, Нагорняк, что и открыло им дальнейший путь в клубы посильнее.

Обращает на себя внимание и вратарская бригада, в которой что ни имя - то легенда. Правда Виталий Цыганков известен вне пределов Винницкой области лишь тем, что является отцом нынешнего капитана "Динамо". А вот Владимир Цыткин и Игорь Шуховцев оставили заметный след в украинском футболе.

В следующем сезоне в команде сменилось три тренера, а по ходу чемпионата в играх было задействовано 46 игроков. Именно в ходе этой чехарды получил свой шанс Эдуард Цихмейструк, который провел пять матчей. Нагорняк все еще был в команде, он же стал лучшим бомбардиром с семью голами по итогам чемпионата. Александр Бобарыко отработал с "Нивой" в 22 матчах, затем передал бразды правления на время Юрию Ковалю, после чего уже приступил к работе Сергей Морозов, оставшийся в Виннице надолго.

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Почерком нового наставника в "Ниве" стали кубковые успехи. Если четвертьфинал в 1995-м еще можно считать заслугой этого тренера, то уже победа над "Шахтером" в сезоне 1995/1996 исключительно заслугой Морозова. История с тем матчем, который пытались провести в течение двух дней, до сих пор окутана пеленой тайны. Вернее загадочными являются обстоятельства, при которых "горняки" якобы отравились накануне поединка, а как говорят близкие к тем событиям очевидцы, банально перебрали с алкоголем. Правда и фактора недооценки со стороны фаворита исключать не стоит. Да и геройства Цыткина в серии пенальти навсегда вошли в историю винницкого футбола, как и переполненные трибуны местного Центрального городского стадиона (0:0, 3:0 пен).

В чемпионате тем временем "Нива" не была столь успешной и лишь на два очка опередила зону вылета, которую составили СК "Николаев", "Волынь" и "Заря-МАЛС". Команда славилась своей обороной, пропуская лишь чуть более одного гола в среднем за матч. В общей таблице она заняла шестое место по количеству пропущенных голов, уступив только командам топ-4 и "Звезде-НИБАС". Об атаке лучше всего скажет тот факт, что семь нападающих команды забили лишь девять голов на семерых, что составило всего 32% от общекомандных усилий. В четверке лучших бомбардиров "Нивы" был лишь один форвард, Андрей Головко, забивший столько же (4), что и защитник Леонид Гайдаржи.

Летом 1996-го этой команде предстоял дебют в еврокубках! В статусе финалиста национального Кубка "Нива" начинала свой путь в КОК с победы по сумме двух матчей над эстонским "Таллинна Садам" (1:2 на выезде и 1:0 дома). В 1/16 финала было два поражения от "Сьона", причем дома с разгромным счетом (0:4). Но в целом сложно было ожидать от аутсайдера Высшей лиги серьезных достижений, тем более, что та кампания в целом для страны получилась одной из наиболее провальных в еврокубковой истории. Все полпреды покинули розыгрыш Кубка Кубков и Кубка УЕФА уже в первом раунде основной сетки, а "Шахтер" не смог выйти даже из группы Кубка Интертото.

Увы, но возможность засветиться на международном уровне стала пиком для "Нивы" и стартовавший сезон 1996/1997 до сих пор остается последним "элитным" в истории команды. Паша Касанов, сменивший Морозова на тренерском мостике в летнее межсезонье, не смог добиться хотя бы повторения прошлогодних результатов. Проиграв две третьих матчей и забив всего лишь 19 голов в 30 играх, винницкая команда спикировала в первую лигу. До спасительной зоны было 11 очков и, если честно, практически ни у кого не возникало особых иллюзий по поводу того, что вылета можно было избежать. В последних десяти турах "Нива" набрала всего четыре балла.

На стыке девяностых и нулевых винницкая "Нива" еще показывала признаки конкурентноспособности на уровне второго по силе профессионального дивизиона страны - пятое место в первом сезоне после вылета, шестое в следующем, 11-е в сезоне 1999/2000. Однако все более очевидным казалось, что будущее на тот момент уже ФК "Винница" безрадостное. Не добавляло оптимизма и количество организационных скандалов вокруг клуба. Сезон 2001/2002 "Винница" закончила лишь в одном очке от зоны вылета из первой лиги, а спустя год все же оказалась в компании "Прикарпатья" и золочевского "Сокола", спикировавших в третий по силе дивизион.

Правда взять старт в новом чемпионате тому варианту "Винницы" было не суждено, так как клуб был расформирован и заменен ФК "Бершадь", который лишь формально стал правопреемником. Возрождение футбола в городе случилось спустя четыре года. Под знаменем "Нива-Свитанок" команда первый год завершила в статусе середняка второй лиги, а в двух последующих сезонах боролась за выход в первую. Успехом эта борьба завершилась в 2010-м и под руководством Олега Федорчука "Нива" поднялась в статусе, хоть и не совсем по спортивному принципу, а по причине отмены лицензии "Десны", что освободило место. Тем не менее, стыковой матч с "Кремнем" имел место и закончился победой винничан на нейтральном поле (2:0). В то же время "Нива" победила в экспериментальном турнире ПФЛ Кубок лиги, разгромив в финале "Горняк-Спорт" (4:0). Со времен победы над "Шахтером" и участия в еврокубках - это был максимальный триумф.

Увы, сказка длилась недолго и уже по ходу сезона 2010/2011 один из крупных инвесторов покинул команду, что сказалось на результатах. Мечта сделать тот сезон триумфальным и на трамплине подняться в элиту так и осталась в проекте. Кое-как доиграв сезон 2011/2012, "Нива" все же заслужила право сохранения прописки в первой лиге. Но во время межсезонья не стала подавать заявку для участия в новом чемпионате из-за отсутствия финансирования.

Очередное возрождение случилось уже при поддержке генерал-майора СБУ Василия Вовка зимой 2016-го. В дебютном сезоне "Нива-В" заняла седьмое место среди 17 участников объединенной второй лиги, а в следующих двух чемпионатах до последнего боролась за повышение в классе. Увы, текущий сезон винничане начали провально, что заставило уйти в очередную "перестройку" перед зимней паузой.

Отсутствие должного финансирования заставляет делать серьезную ставку на собственные кадры, что оставляет надежду на прогресс лишь в среднесрочной перспективе. Однако уже сама стабильность выступлений на профессиональном уровне - это то, что винницкий болельщик очень ценит, мечтая о былой славе.