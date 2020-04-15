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Винницкая Нива девяностых. Традиции кубковых побед, но постоянный регресс в чемпионате

Премьер-лига
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В рамках нового проекта UA-Football вспоминаем клубы, которые оставили яркий след в истории Высшей лиги.

Винницкая Нива девяностых. Традиции кубковых побед, но постоянный регресс в чемпионате
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В союзные времена винницкая "Нива" была на хорошем счету, звезд с неба не хватала, но и на фоне прочих клубов УССР показывала достойные результаты. Дважды винничане выигрывали чемпионат республики, в 1964-м и 1984-м годах, а в 1972-м и 1973-м годах тогда еще "Локомотив" становился обладателем Кубка Украины.

Среди известных футболистов, оставивших следы в местной команде, можно вспомнить Василия Раца, Стефана Решко, Валентина Трояновского, Виктора Прокопенко. Из более поздней эпохи 90-х играли в "Ниве" Сергей Попов, Сергей Нагорняк, Виталий Косовский, Александр Горшков, Эдуард Цихмейструк и Сергей Воронин, который до сих пор продолжает карьеру во второлиговом "Калуше". Одним словом, традиции у клуба весомые, но во времена независимости стабильности ему не хватало, что стало причиной даже периодического отсутствия винницкого коллектива на карте профессионального футбола страны.

Винницкая Нива девяностых. Традиции кубковых побед, но постоянный регресс в чемпионате - изображение 1

С распадом Союза "Нива" была определена в Высшую лигу, так как в украинской группе второй лиги чемпионата СССР 1990 заняла высокое пятое место. Однако в группе А команда заняла лишь восьмое место среди десяти участников, добыв всего пять побед в 18 матчах и спикировала в первую лигу. Именно тогда команду возглавил Вячеслав Грозный, благодаря чему "засветился" перед уходом в московский "Спартак". Но в статусе главного тренера выводил "Ниву" обратно в "вышку" уже Ефим Школьников, под руководством которого винничане регулярно выигрывали медали второй союзной лиги еще в 80-х.

В соперничестве с шепетовским "Темпом" винничане заняли первое место и вновь заработали повышение в классе в сезоне 1992/1993. В 42 турах "Нива" потерпела лишь четыре поражения и закончила тот "марафон" триумфом. На том багаже винницкий клуб сумел показать и свой самый высокий результат в Высшей лиге, став десятым в сезоне 1993/1994, первом после возвращения. Правда начала сезон "Нива" тяжело, добыв первую победу лишь в пятом туре. Собственно, 32 очка по итогу сезона имели тот же "Темп", "Волынь" и "Верес", которые и разделили места с девятого по двенадцатое. В том чемпионате основными "моторами" команды были Горшков, Косовский, Нагорняк, что и открыло им дальнейший путь в клубы посильнее.

Обращает на себя внимание и вратарская бригада, в которой что ни имя - то легенда. Правда Виталий Цыганков известен вне пределов Винницкой области лишь тем, что является отцом нынешнего капитана "Динамо". А вот Владимир Цыткин и Игорь Шуховцев оставили заметный след в украинском футболе.

В следующем сезоне в команде сменилось три тренера, а по ходу чемпионата в играх было задействовано 46 игроков. Именно в ходе этой чехарды получил свой шанс Эдуард Цихмейструк, который провел пять матчей. Нагорняк все еще был в команде, он же стал лучшим бомбардиром с семью голами по итогам чемпионата. Александр Бобарыко отработал с "Нивой" в 22 матчах, затем передал бразды правления на время Юрию Ковалю, после чего уже приступил к работе Сергей Морозов, оставшийся в Виннице надолго.

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Почерком нового наставника в "Ниве" стали кубковые успехи. Если четвертьфинал в 1995-м еще можно считать заслугой этого тренера, то уже победа над "Шахтером" в сезоне 1995/1996 исключительно заслугой Морозова. История с тем матчем, который пытались провести в течение двух дней, до сих пор окутана пеленой тайны. Вернее загадочными являются обстоятельства, при которых "горняки" якобы отравились накануне поединка, а как говорят близкие к тем событиям очевидцы, банально перебрали с алкоголем. Правда и фактора недооценки со стороны фаворита исключать не стоит. Да и геройства Цыткина в серии пенальти навсегда вошли в историю винницкого футбола, как и переполненные трибуны местного Центрального городского стадиона (0:0, 3:0 пен).

В чемпионате тем временем "Нива" не была столь успешной и лишь на два очка опередила зону вылета, которую составили СК "Николаев", "Волынь" и "Заря-МАЛС". Команда славилась своей обороной, пропуская лишь чуть более одного гола в среднем за матч. В общей таблице она заняла шестое место по количеству пропущенных голов, уступив только командам топ-4 и "Звезде-НИБАС". Об атаке лучше всего скажет тот факт, что семь нападающих команды забили лишь девять голов на семерых, что составило всего 32% от общекомандных усилий. В четверке лучших бомбардиров "Нивы" был лишь один форвард, Андрей Головко, забивший столько же (4), что и защитник Леонид Гайдаржи.

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Летом 1996-го этой команде предстоял дебют в еврокубках! В статусе финалиста национального Кубка "Нива" начинала свой путь в КОК с победы по сумме двух матчей над эстонским "Таллинна Садам" (1:2 на выезде и 1:0 дома). В 1/16 финала было два поражения от "Сьона", причем дома с разгромным счетом (0:4). Но в целом сложно было ожидать от аутсайдера Высшей лиги серьезных достижений, тем более, что та кампания в целом для страны получилась одной из наиболее провальных в еврокубковой истории. Все полпреды покинули розыгрыш Кубка Кубков и Кубка УЕФА уже в первом раунде основной сетки, а "Шахтер" не смог выйти даже из группы Кубка Интертото.

Винницкая Нива девяностых. Традиции кубковых побед, но постоянный регресс в чемпионате - изображение 2

Увы, но возможность засветиться на международном уровне стала пиком для "Нивы" и стартовавший сезон 1996/1997 до сих пор остается последним "элитным" в истории команды. Паша Касанов, сменивший Морозова на тренерском мостике в летнее межсезонье, не смог добиться хотя бы повторения прошлогодних результатов. Проиграв две третьих матчей и забив всего лишь 19 голов в 30 играх, винницкая команда спикировала в первую лигу. До спасительной зоны было 11 очков и, если честно, практически ни у кого не возникало особых иллюзий по поводу того, что вылета можно было избежать. В последних десяти турах "Нива" набрала всего четыре балла.

На стыке девяностых и нулевых винницкая "Нива" еще показывала признаки конкурентноспособности на уровне второго по силе профессионального дивизиона страны - пятое место в первом сезоне после вылета, шестое в следующем, 11-е в сезоне 1999/2000. Однако все более очевидным казалось, что будущее на тот момент уже ФК "Винница" безрадостное. Не добавляло оптимизма и количество организационных скандалов вокруг клуба. Сезон 2001/2002 "Винница" закончила лишь в одном очке от зоны вылета из первой лиги, а спустя год все же оказалась в компании "Прикарпатья" и золочевского "Сокола", спикировавших в третий по силе дивизион.

Правда взять старт в новом чемпионате тому варианту "Винницы" было не суждено, так как клуб был расформирован и заменен ФК "Бершадь", который лишь формально стал правопреемником. Возрождение футбола в городе случилось спустя четыре года. Под знаменем "Нива-Свитанок" команда первый год завершила в статусе середняка второй лиги, а в двух последующих сезонах боролась за выход в первую. Успехом эта борьба завершилась в 2010-м и под руководством Олега Федорчука "Нива" поднялась в статусе, хоть и не совсем по спортивному принципу, а по причине отмены лицензии "Десны", что освободило место. Тем не менее, стыковой матч с "Кремнем" имел место и закончился победой винничан на нейтральном поле (2:0). В то же время "Нива" победила в экспериментальном турнире ПФЛ Кубок лиги, разгромив в финале "Горняк-Спорт" (4:0). Со времен победы над "Шахтером" и участия в еврокубках - это был максимальный триумф.

Винницкая Нива девяностых. Традиции кубковых побед, но постоянный регресс в чемпионате - изображение 3

Увы, сказка длилась недолго и уже по ходу сезона 2010/2011 один из крупных инвесторов покинул команду, что сказалось на результатах. Мечта сделать тот сезон триумфальным и на трамплине подняться в элиту так и осталась в проекте. Кое-как доиграв сезон 2011/2012, "Нива" все же заслужила право сохранения прописки в первой лиге. Но во время межсезонья не стала подавать заявку для участия в новом чемпионате из-за отсутствия финансирования.

Очередное возрождение случилось уже при поддержке генерал-майора СБУ Василия Вовка зимой 2016-го. В дебютном сезоне "Нива-В" заняла седьмое место среди 17 участников объединенной второй лиги, а в следующих двух чемпионатах до последнего боролась за повышение в классе. Увы, текущий сезон винничане начали провально, что заставило уйти в очередную "перестройку" перед зимней паузой.

Винницкая Нива девяностых. Традиции кубковых побед, но постоянный регресс в чемпионате - изображение 4

Отсутствие должного финансирования заставляет делать серьезную ставку на собственные кадры, что оставляет надежду на прогресс лишь в среднесрочной перспективе. Однако уже сама стабильность выступлений на профессиональном уровне - это то, что винницкий болельщик очень ценит, мечтая о былой славе.

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В статье: Василий Рац Сергей Нагорняк Сергей Морозов Вячеслав Грозный Стефан Решко Нива (Винница) Виктор Прокопенко Эдуард Цихмейструк Кубок Лиги Сергей Воронин Александр Горшков Виталий Косовский Нива-В (Винница) Василий Вовк Подзабытые участники УПЛ Ефим Школьников
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