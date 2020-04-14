Гельзин: Сокращение зарплат игрокам Олимпика? Будем смотреть по ситуации

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о финансовой составляющей своего клуба и угрозе коронавируса для стабильности дончан.

- Украинский футбол принято считать убыточным. Убыточен ли "Олимпик"? Если да, то какая у вас мотивация заниматься футболом?

- "Олимпик" убыточен, как и, наверное, любой другой клуб на сегодня в Украине. Потому что мы не можем продать телеправа по ценам, за которые продают европейские клубы. Мы не можем продавать билеты по ценам, за сколько их продают в Европе. На сегодня это убыточный клуб.

- А какая мотивация заниматься футболом?

- Люди думают, что только корыстные цели должны быть. У меня – любовь к футболу. Другой мотивации нет.

- Есть мнение, что если для европейских клубов паузы из-за коронавируса – это убытки, то для украинских – возможность сэкономить. Как сказывается на финансах "Олимпика" ситуация с коронавирусом?

- Да какая экономия? Когда все это началось, спонсоры написали официальные письма о том, что в связи с карантином они не могут выполнять ранее оговоренные условия контракта. Есть проблемы экономические, связанные с кризисом – чем же выгодно? Футболисты получают зарплату, но не играют в чемпионате. Для кого же это выгодно?

- Во многих клубах зарплаты футболистам сокращают. А у вас?

- У нас смотрим пока что по ситуации. Решение еще не принято. Хотим сохранить все на прежнем уровне, но все может быть. Мы не знаем, как долго продлится карантин, насколько усугубится экономическая ситуация.