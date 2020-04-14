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Бурда: Ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы
Нужно ставить максимальные цели
Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о своих целях в качестве футболиста.
"Какая у меня мечта? Это не мечта, а цель. Я ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы. Может, кто-то будет смеяться, но, я считаю, нужно ставить перед собой максимальные цели", - сказал защитник.
Напомним, что 25-летний центрбек на данный момент по разу выиграл с "Динамо" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также провел 8 матчей за сборную Украины.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2020 в 20:42
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