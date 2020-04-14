Бурда: Ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о своих целях в качестве футболиста.

"Какая у меня мечта? Это не мечта, а цель. Я ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы. Может, кто-то будет смеяться, но, я считаю, нужно ставить перед собой максимальные цели", - сказал защитник.

Напомним, что 25-летний центрбек на данный момент по разу выиграл с "Динамо" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также провел 8 матчей за сборную Украины.