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Бурда: Ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Нужно ставить максимальные цели

Бурда: Ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы

Защитник "Динамо" Никита Бурда рассказал о своих целях в качестве футболиста.

"Какая у меня мечта? Это не мечта, а цель. Я ставлю для себя цели победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира или Европы. Может, кто-то будет смеяться, но, я считаю, нужно ставить перед собой максимальные цели", - сказал защитник.

Напомним, что 25-летний центрбек на данный момент по разу выиграл с "Динамо" чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также провел 8 матчей за сборную Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2020 в 20:42
"Технология SMART (СМАРТ) — современный подход к постановке работающих целей. Система постановки smart — целей позволяет на этапе целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, установить приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи.SMART является аббревиатурой, расшифровка которой: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound. Каждая буква аббревиатуры SMART означает критерий эффективности поставленных целей. Specific: Конкретный.Measurable: Измеримый Achievable or Attainable: Достижимый Relevant: Значимый Иногда Relevant заменяют на Realictic (реалистичный).Time bound: Ограниченный во времени" (с)
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