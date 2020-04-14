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Ротань: В Динамо у меня не получилось, но об этом переходе не жалею

Премьер-лига
(1 голосов)

Стиль игры хавбека не подошел команде

Ротань: В Динамо у меня не получилось, но об этом переходе не жалею
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Руслан Ротань заявил, что не сожалеет о своем переходе в киевский клуб из "Днепра" в 2005 году.

"Евгений Кучеревский был мне как отец, постоянно мне подсказывал. Когда я переходил в "Динамо", он говорил: "Не спеши, тебе еще рано туда". Мол, "Динамо" – это машина, которая строится больше на физической работе, это команда другого калибра, а мне нужен другой футбол. Может, в этом я с ним соглашусь.

Но я не сожалею, что перешел в "Динамо". На тот момент это была Лига чемпионов, а какому футболисту в 24 года не хотелось там поиграть? Я – не исключение. Это мой опыт. Да, у меня не получилось в "Динамо", как по мне, просто мой стиль игры не подходит клубу. Это факт", – сказал Ротань.

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В статье: Руслан Ротань Динамо (Киев) Днепр
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Источник:
Вацко Live

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