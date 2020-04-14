Бутко: Рассматривал переход в Амкар исключительно с футбольной стороны

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который играет в аренде в польском "Лехе", вспомнил период своей карьеры в пермском "Амкаре" (сезон 2015-16).

- Перед арендой в пермский "Амкар" не было мыслей о том, что этот трансфер может негативно повлиять на твой вызов в сборную, в том числе и на Чемпионат Европы-2016?

- Я знал куда я иду. Но если честно, я рассматривал этот трансфер исключительно с футбольной стороны. Первые два сезона в "Ильичёвце" были продуктивными. Я прогрессировал, играл в национальной сборной. Однако, затем случился спад, стал понимать, что топчусь на месте. Чувствовал, что необходимо что-то менять. Меня очень просили остаться, однако я принял решение уйти. Был даже момент, когда сидел без тренировок и футбола почти три месяца и искал команду. Вариантов особо не было, поэтому, когда появилось предложение из Перми, всё решилось довольно быстро. Мы с агентом приехали на просмотр, я прошел двое сборов и лишь потом со мной подписали полноценный контракт. Поэтому, ситуация не выглядела так, что я рассматриваю вариант с российским или другими чемпионатами. У меня просто не было выбора на тот момент.

- Чем больше всего запомнился период карьеры в России?

- Это было что-то новое для меня. В Перми совсем другой менталитет, люди, доброжелательные, ответственные. Оно и было видно в работе. Когда я только пришёл в "Амкар", клуб был практически на последнем месте, однако затем случился резкий подъём наверх. Лишь в финансовом плане была не очень хорошая ситуация, что и привело к позднейшему развалу команды.

- В моменте с победным голом "Спартаку" за "Амкар", ты сыграл очень хладнокровно как настоящий нападающий. Не думал когда-то попробовать себя в этой роли?

- Это был очень запоминающийся гол для меня. Побольше бы было таких голов, они украшают футбол. Я вообще изначально приехал в "Шахтёр" центральным нападающим. Забивал по семь, по девять мячей. Это, в своё время, помогло мне перейти в более старшую, основную группу. Однако, позже тренер сказал, что моей позицией будет правый защитник.