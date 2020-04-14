В среду 15 апреля Шахтер запустит клубный телеканал

Как уже сообщалось ранее, донецкий "Шахтер" в ближайшее время запустит клубный телеканал.

Как сообщает Football.ua, в эфир канал выйдет уже в ближайшую среду, 15 апреля.

Телеканал будет доступен абонентам операторов OLL.TV и Воля TV. Однако детали, в какой пакет сервисов он будет включен неизвестно, как и другая подробная информация.

Примечательно, что это будет первый в Украине клубный канал.

Напомним, что не так давно в Украине начал вещание канал "Футбол 3".