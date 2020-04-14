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В среду 15 апреля Шахтер запустит клубный телеканал

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже завтра

В среду 15 апреля Шахтер запустит клубный телеканал
Новина українською

Как уже сообщалось ранее, донецкий "Шахтер" в ближайшее время запустит клубный телеканал.

Как сообщает Football.ua, в эфир канал выйдет уже в ближайшую среду, 15 апреля.

Телеканал будет доступен абонентам операторов OLL.TV и Воля TV. Однако детали, в какой пакет сервисов он будет включен неизвестно, как и другая подробная информация.

Примечательно, что это будет первый в Украине клубный канал.

Напомним, что не так давно в Украине начал вещание канал "Футбол 3".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
football.ua

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Комментарии (2)
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sam (Дніпро)
14.04.2020 в 20:27
Хорошая новость! Надеюсь, хоть он покажет нам в чемпионаты Беларуси и Таджикистана! А то на всех трех футболах только Шахтер...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.04.2020 в 20:38
интернет? не, не слышал!
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