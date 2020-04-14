Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Попов: Любимый гол за Динамо? Шахтеру!
Гол защитника стал решающим в кубковом матче
Защитник "Динамо" Денис Попов в прямом эфире клубного Instagram-канала рассказал, против кого было наиболее тяжело играть, а также назвал свой самый запоминающийся гол.
"Против кого было тяжелее играть? Сейчас все хорошие нападающие, в "Андерлехте" был хороший нападающий, 2002 года, Доку, я удивился, и мне было против него тяжеловато играть.
Любимый гол за "Динамо"? "Шахтеру"!. Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся – Шахтеру", — сказал Денис Попов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:football.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...