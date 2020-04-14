Денис Попов: Любимый гол за Динамо? Шахтеру!

Защитник "Динамо" Денис Попов в прямом эфире клубного Instagram-канала рассказал, против кого было наиболее тяжело играть, а также назвал свой самый запоминающийся гол.

"Против кого было тяжелее играть? Сейчас все хорошие нападающие, в "Андерлехте" был хороший нападающий, 2002 года, Доку, я удивился, и мне было против него тяжеловато играть.

Любимый гол за "Динамо"? "Шахтеру"!. Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся – Шахтеру", — сказал Денис Попов.