  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Попов: Любимый гол за Динамо? Шахтеру!
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Попов: Любимый гол за Динамо? Шахтеру!

Премьер-лига
(1 голосов)

Гол защитника стал решающим в кубковом матче

Денис Попов: Любимый гол за Динамо? Шахтеру!
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов в прямом эфире клубного Instagram-канала рассказал, против кого было наиболее тяжело играть, а также назвал свой самый запоминающийся гол.

"Против кого было тяжелее играть? Сейчас все хорошие нападающие, в "Андерлехте" был хороший нападающий, 2002 года, Доку, я удивился, и мне было против него тяжеловато играть.

Любимый гол за "Динамо"? "Шахтеру"!. Я не так много забиваю, ну, нормально, как для защитника. Но самый запоминающийся – Шахтеру", — сказал Денис Попов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...