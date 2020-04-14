Михайленко: Мыслей об отставке не было

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко заявил, что даже во время затянувшегося осеннего игрового кризиса команды он не думал об отставке.

"Спасибо руководству, которое поддерживает меня. Кроме того, мы точно знали, почему не все получалось и были уверены в своих силах и футболистах.

Поэтому таких мыслей (об отставке) не было.

В целом, если проанализировать сыгранные матчи, то "Днепр-1" находится на абсолютно заслуженном месте. 6-7 позиции - это наши места. Мы не можем быть выше, потому что слишком большое отставание по уровню", - сказал Михайленко в интервью программе "Днепр Футбол".