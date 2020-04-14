Денис Попов: Интерес Наполи? Никакой конкретики

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Наполи".

"Интерес со стороны "Наполи"? Да, эту новость видел. Приятно, что о нас говорят, приятно, если интересен. Но конкретики пока никакой не было. По крайней мере, я об этом не слышал", - сказал защитник.

Ранее сообщалось о том, что "Наполи" также интересуется и Виталием Миколенко.