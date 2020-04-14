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Денис Попов: Интерес Наполи? Никакой конкретики

Премьер-лига
(1 голосов)

Приятно, но не более

Денис Попов: Интерес Наполи? Никакой конкретики
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Наполи".

"Интерес со стороны "Наполи"? Да, эту новость видел. Приятно, что о нас говорят, приятно, если интересен. Но конкретики пока никакой не было. По крайней мере, я об этом не слышал", - сказал защитник.

Ранее сообщалось о том, что "Наполи" также интересуется и Виталием Миколенко.

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В статье: Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Денис Попов
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Источник:
Фраза

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