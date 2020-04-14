  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Спеть песню не проблема - Капитан Десны ждет вызов в сборную
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спеть песню не проблема - Капитан Десны ждет вызов в сборную

Премьер-лига
(1 голосов)

Денис Фаворов надеется, что тренерский штаб сборной отметит его игру

Спеть песню не проблема - Капитан Десны ждет вызов в сборную
Новина українською

Лидер черниговской "Десны" Денис Фаворов рассказал о прорыве его команды в чемпионате, а также откровенно признался, что ждет вызова в национальную сборную.

"Это лучший наш сезон. Я не скажу, что это сенсация, ведь мы долго к этому шли. Осталось еще девять матчей - очень важный отрезок. Посмотрим: сенсация или нет. Мы можем кому угодно навязать борьбу.

Сборная Украины? У нас много достойных ребят, на любой позиции есть достойные кандидаты. Что касается меня, то, признаться, хотелось бы, не стану кривить душой.

Спеть песню на посвящении в сборной? Легко! С этим у меня проблем нет. С футболом - может быть, с песнями - нет", - сказал Фаворов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Десна (Чернигов) Денис Фаворов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...