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Спеть песню не проблема - Капитан Десны ждет вызов в сборную
Денис Фаворов надеется, что тренерский штаб сборной отметит его игру
Лидер черниговской "Десны" Денис Фаворов рассказал о прорыве его команды в чемпионате, а также откровенно признался, что ждет вызова в национальную сборную.
"Это лучший наш сезон. Я не скажу, что это сенсация, ведь мы долго к этому шли. Осталось еще девять матчей - очень важный отрезок. Посмотрим: сенсация или нет. Мы можем кому угодно навязать борьбу.
Сборная Украины? У нас много достойных ребят, на любой позиции есть достойные кандидаты. Что касается меня, то, признаться, хотелось бы, не стану кривить душой.
Спеть песню на посвящении в сборной? Легко! С этим у меня проблем нет. С футболом - может быть, с песнями - нет", - сказал Фаворов.
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