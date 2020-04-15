Худжамов сообщил о последствиях конфликта с экс-помощником по бизнесу на вратарских перчатках

Голкипер Рустам Худжамов рассказал, как его покинул бывший помощник и партнер по бизнесу на вратарских перчатках - забрав бренд и большинство инструментов.

Изначально, отмечает Рустам, он сам вкладывал деньги в собственный бизнес - 95% инвестиций. В ходе развития были и другие крупные денежные вливания.

Когда начинал, взял себе помощника на работу ... Придумал название, дал лого, дал стартовые деньги - а человек у меня за спиной зарегистрировала свою фирму.

Об этом Рустам узнал уже после того, как помощник от него ушел.

Ты человеку доверяешь, с ним что-то строишь: мы договорились, что равноправные, деньги делим пополам. Мало того, за полтора года до того, как он ушел от меня, зарегистрировался в ЕС. А за полгода до того как бросить - в России. То есть продается там официально, а я этого не знал.

3 октября он звонит и говорит: "Я ухожу от тебя". А 5 октября я просыпаюсь, захожу в Instagram и вижу, что у меня нет ни одной страницы, 2 вратаря от меня ушли, начинается буча! И перчаток нет, потому что он продал все, а денег я так и не увидел - какое-то количество денег пошла туда, на развитие его бренда.

Притом Рустам ничего не может доказать - экс-партнер сбрасывает вину на самого Худжамова.

И это меня убивает! Такой человек ...что делать? Его "колбасило", что фирма ассоциируют со мной. "Колбасило" страшно и сейчас он этого не выдерживает.

Худжамов отметил, что не все вратари знают о конфликте партнеров и часто покупают перчатки у бывшего помощника Рустама.

Если забивать в Google запрос "перчатки Худжамова", то выбивает именно его рукавицы, а не мои.

Правда Рустам признался, что и сам продает вратарские перчатки собственного бренда в 5-6 странах Европы.