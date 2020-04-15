Денис Попов рассказал о взаимоотношениях с Никитой Бурдой

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов назвал самые важные матчи в своей карьере.

- Как у тебя сложились отношения с Никитой Бурдой?

- Мы с ним не особенно близкие в жизни, однако, я думаю, что конкуренция никак на взаимоотношения не повлияет.

Плывем в одной лодке, играем за одну команду, так что, все должно быть в порядке.

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- Матч с "Шахтером" в Кубке - важнейший в твоей карьере?

- Да, пока да. Если бы сыграл в финале чемпионата мира, смог бы сравнить. Кстати, дебют за "Динамо" в матче с "Александрией" тоже очень важен. Хотя ...Что тут говорить, для меня каждый матч за "Динамо" важен.