Я так ногой не выбью, а он рукой! Худжамов выделил голкипера с чрезвычайными способностями

Рустама Худжамова, экс-вратаря "Шахтера" и "Мариуполя", попросили назвать коллегу, который удивил его своими способностями.

В "Волыни" играл такой большой голкипер Ндойе (Исса Ндойе - теперь игрок французского "Мюлуза", - ред). Ты помнишь, как он рукой бросал? Я не смотрел, тогда трансляций не очень было.

Мы приехали играть, начинается матч, я думаю: "Вот сейчас ногой выбьет". А он как рукой бросил! ...Какие там 60 метров? От штрафной до штрафной!

Я такой: "Елки-палки, что ты ешь дома?". Это была фантастика. Я так ногой не добиваю, а он рукой бросает!