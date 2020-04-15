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Я так ногой не выбью, а он рукой! Худжамов выделил голкипера с чрезвычайными способностями

Премьер-лига
(3 голосов)

И тройка лучших киперов

Я так ногой не выбью, а он рукой! Худжамов выделил голкипера с чрезвычайными способностями
Новина українською

Рустама Худжамова, экс-вратаря "Шахтера" и "Мариуполя", попросили назвать коллегу, который удивил его своими способностями.

В "Волыни" играл такой большой голкипер Ндойе (Исса Ндойе - теперь игрок французского "Мюлуза", - ред). Ты помнишь, как он рукой бросал? Я не смотрел, тогда трансляций не очень было.

Мы приехали играть, начинается матч, я думаю: "Вот сейчас ногой выбьет". А он как рукой бросил! ...Какие там 60 метров? От штрафной до штрафной!

Я такой: "Елки-палки, что ты ешь дома?". Это была фантастика. Я так ногой не добиваю, а он рукой бросает!

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Также Рустам Худжамов назвал тройку своих любимых вратарей современности - Уго Льорис, Ян Облак и Джанлуиджи Буффон.

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В статье: Рустам Худжамов Исса Ндойе вратарь
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