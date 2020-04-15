Йерко Леко: Когда в игре удавалось забить гол, я подбрасывал руки вверх и кричал: "Ван Бастен"

Бывший динамовский опорный полузащитник (2002-2006) Йерко Леко 9 апреля отпраздновал 40-летний юбилей. Однако это праздник для него пришлось на карантин, объявленный из-за мирового пандемии коронавируса Covid-19.

Йерко признался, что по случаю своего 40-летия готовил большую вечеринку, планировал пригласить много друзей. В итоге пришлось ограничиться барбекю во дворе дома с женой и детьми, а вечером посмотреть все вместе фильм.

Правда, договорился с другом, у которого день рождения был 10 апреля, что после карантина вместе устроят грандиозный праздник.

- В Украине не принято праздновать 40-летие - мол, того, кто решит отметить эту дату, якобы будут преследовать несчастья. А как в Хорватии?

- У нас такого нет. Первая, которую празднуют с размахом, - это 18-летие. Далее традиционно собирают большую компанию на 30 лет, затем на 40, потом на 50 и так далее. Помнится, когда мне было 30 лет, я выступал в «Монако». Пригласил к себе шесть ближайших друзей, оплатил им билеты на самолет, заказал столик в ресторане на семь человек. Каково же было мое удивление, когда очень неожиданно на машинах приехали еще десять участников. В итоге мы уже сидели компанией не из семи человек, а из семнадцати (смеется). Конечно, я был очень рад, что так сложилось, что ребятам удалось взять выходные на своих работах, и они сделали для меня большой праздник.

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- Любишь получать подарки? Какой наиболее памятний получил в последнее время?

- Не могу сказать, что каждый раз жду с нетерпением подарков, но, конечно, приятно получать их. Например, сейчас на 40-летие Покривач, с которым я играл в "Монако" и сборной, вместе с еще одним моим другом презентовали оригинальную футболку Марко ван Бастена из "Милана". Она особенно ценна для меня, потому что я с детства болею за итальянский клуб, а когда в играх удавалось забивать, то я подбрасывал вверх руки и кричал: "Ван Бастен". Голландский нападающий был для меня кумиром, и сейчас его футболка займет почетное место в моей коллекции.

- Вообще, большая у тебя коллекция футболок?

- Сейчас на карантине именно есть время разобраться со своим "богатством". Посчитал - как оказалось, их у меня более 200! Это и мои игровые футболки, и игроков, кому мне приходилось противостоять на футбольном поле, и футболки моих друзей, которые выступают в разных клубах.

Сейчас у меня в доме я выделил одну комнату, где висят все футболки, мои медали и награды, завоеванные за годы игровой карьеры. Сыновья Карлос и Лео часто заходят туда, спрашивают, где я выиграл ту или иную медаль, и мне приятно, что им интересно это.