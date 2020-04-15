Арменд Даллку: о судьбоносной Украине, кубковой победе над Шахтером, мужиках из Ворсклы и полтавских галушках

Один из гвардейцев полтавской "Ворсклы" дал откровенное интервью корреспонденту UA-Футбол, в котором рассказал о ярких футбольных событиях в своей украинской карьере, поделился воспоминаниями о людях, с которыми его свела судьба в Полтаве, и поведал о своих нынешних делах.

Среди тех легионеров, кто оставил заметный след в истории украинского футбола, вне всякого сомнения, одной из значимых фигур является албанец косовского происхождения Арменд Даллку. Появившись в полтавской "Ворскле" летом 2005 года, он на долгих одиннадцать лет связал себя с этим клубом. Профессиональные качества этого футболиста, среди которых одними из главных были надежность в игре на вверенной ему позиции, неуступчивость в борьбе и лидерские способности, быстро позволили ему не только завоевать авторитет в коллективе, но и стать любимцем болельщиков. Был период, когда именно Даллку одноклубники доверили капитанскую повязку, которую он носил вплоть до своего отъезда из Украины.

Покинув нашу страну в 33-летнем возрасте, один из главных "динозавров" среди легионеров украинской Премьер-лиги отправился в родное Косово, которое за время его выступлений в "Ворскле" боролось за получение независимости края. Игрока с таким опытом охотно принял в свои ряды клуб "Приштина" из одноименного города. Находясь в столице Косово, Арменд Доллку не раз вспоминал о своей украинской карьере. С нескрываемой радостью откликнулся он на предложение сделать это вновь, в этот раз - для UA-Футбол.

- Насколько известно, в прошлом сезоне вы повесили бутсы на гвоздь. Расскажите о работе в новой роли - тренерской.

- После завершения активных выступлений в футболе я поначалу работал с молодежной командой (U-19) "Приштины", - вводит в курс своих дел 36-летний ветеран. - Потом собрал многих молодых перспективных ребят 17-18-летнего возраста. Удалось создать хороший коллектив, c которым удачно выступали. Почти все матчи мы выиграли, ребята заметно прогрессировали. Как раз в этот момент наставник главной команды по состоянию здоровья подал в отставку и "Приштина" осталась без тренера. Президент клуба позвонил мне и предложил стать у ее руля. Я охотно согласился, так как никаких проблем в этом не видел. Более того, возможности всех футболистов "Приштины" хорошо знал, так как с их подавляющим большинством еще вместе играл. Так в сентябре прошлого года я и стал главным тренером. Чемпионат мы начинали не так, как хотелось бы, однако постепенно удалось улучшить турнирное положение. На данный момент "Приштина" всего на три очка отстает от первого места, и если нам посчастливиться доиграть этот сезон, то уверен: мы будем чемпионами.

СУДЬБА, ЗАБРОСИВШАЯ В ПОЛТАВУ

- За неполные четыре года, минувшие после отъезда из Полтавы, русский и украинский языки понимать не разучились?

- (Улыбается). По-русски могу разговаривать, да и по-украински тоже неплохо иногда получается. Чтобы не забывать эти два языка, вместе с также игравшим в "Ворскле" моим братом Ардином на них периодически общаемся. Я провел в полтавском клубе одиннадцать лет, поэтому русский выучить успел хорошо. Что касается украинского, то в начале моих выступлений в "Ворскле" на нем мало кто разговаривал, но этот язык мне всегда нравился. С несколькими работниками клубной базы общались по-украински, и для меня это было очень приятно.

- Не жалеете, что больше десяти лет провели в Украине?

- Никогда! Иногда сидим с женой за столом и вспоминаем украинский период. Я как-то сказал ей, что никогда не стал бы жаловаться на судьбу, которая забросила меня в Полтаву. В этом городе я провел замечательное время и буду об этом всегда вспоминать с теплотой. Футбол я любил всегда, он был у меня на первом месте. И с Украиной меня очень многое связывает. Прежде всего, с Полтавой связано появление на свет моих детей, которые часть своей жизни прожили в этом городе.

- Какую характеристику дали бы украинскому футболу?

- Сейчас я, как начинающий тренер, смотрю на футбол несколько по-другому. Более глубже, что ли. Украинский футбол в пору моих выступлений в нем был более сильный. Он мне очень подходил по стилю, так как я мог сполна проявить в нем свой характер. Понятное дело, что когда смотришь по телевизору чемпионаты ведущих европейских стран, то видишь отличие от украинского. Испанский футбол более техничный, английский - более силовой. Если попытаться дать характеристику украинскому, то в нем есть некая смесь английского и немецкого силовых манер. Просматривая иногда видеозаписи старых матчей, отмечаю для себя многое. Запомнилось, как когда-то киевское "Динамо" в ярком стиле крупно обыгрывало "Барселону", да и "Шахтер" на протяжении многих лет демонстрировал уверенный по европейским меркам футбол. Другие же команды в Украине тяготеют к более силовому стилю, в котором присутствует жесткая мужская борьба.

ВЫСОКИЙ МАЛЬЧИШКА ИЗ "ЭЛЬБАСАНИ"

- В Украину из албанцев вы проложили дорогу одним из первых, приехав вскоре после Дебатика Цурри. Кто сосватал вас в нашу страну?

- Дебатик приехал в "Ворсклу" на три или четыре месяца раньше меня. Я же на тот момент еще выступал в Албании за команду "Эльбасани", которая участвовала в Кубке Интертото. В ее составе я должен был сыграть два матча, и лишь позже получил возможность приехать в Украину. Как раз за это время Цурри проявил себя в "Ворскле" с хорошей стороны, приглянулся тренерам. А потом и я подъехал - тоже высокий мальчишка (улыбается). Хорошо помню, как тогдашний главный тренер полтавчан Виктор Носов пригласил меня на просмотр. С этой целью я приезжал в расположение "Ворсклы" на неделю или десять дней. А потом вернулся назад, так как должен был сыграть в еврокубках. Отыграв, вновь отправился в Украину, где подписал контракт с полтавским клубом. В этом мне и Дебатику Цурри оказал содействие албанский агент Неджи. Кстати, на тот момент я уже был игроком сборной Албании, проведя дебютный матч в ее составе именно против сборной Украины. Мы тогда проиграли 0:2. Как видите, мне будто судьбой была предначертана связь с вашей страной.

- Позже в высшем эшелоне украинского футбола албанские легионеры стали появляться все чаще и чаще...

Полагаю, это объяснялось тем, что нам удалось себя хорошо проявить. После нас с Дебатиком в Украину приехало десять-двенадцать человек. Они играли в разных клубах - в "Кривбассе", "Днепре", запорожском "Металлурге", "Говерле", "Севастополе". А спустя какое-то время в "Ворсклу" приехал и мой младший брат Ардин. Я его взял с собой потому, что он был молодой, перспектив же в нашем футболе для него не видел. Поначалу у брата были проблемы с документами, так как он был из Косово, которое считается непризнанной Украиной как страна. Из-за того, что его не могли заявить, мне пришлось заниматься оформлением для Ардина албанского паспорта. Как только он его получил, то сразу начал играть за дубль "Ворсклы". На этом уровне он провел полтора года, после чего прошел хорошую обкатку и стал понимать, что такое взрослый футбол. Постепенно брат прибавлял и вскоре начал играть за главную команду. Сразу хочу заметить: за время пребывания Ардина в "Ворскле" я никогда никого из тренеров не просил помочь, чтобы его поставили в состав. Я всегда считал так: если он умеет играть - значит, пусть играет и доказывает свою состоятельность. Если не умеет - пусть тогда не играет. Футбол - такой вид спорта, что на поле тебе никто не поможет, ты должен сам себе помогать. Я рос по такому принципу, и в таком же духе ныне воспитываю и своего сына. Говорю ему: "То, что твой папа где-то играл, не должно влиять на твое отношение к работе и любви к футболу".

"ЗАМУЧЕННЫЙ" ВИДЕООПЕРАТОР

- Консультации об Украине и ее финансовых возможностях албанские легионеры сначала у вас получали?

Понятное дело. Они всегда спрашивали: как там, что там? Ведь для нас Украина не была такой уж известной страной. Во-первых, потому, что она находится далеко, а во-вторых, потому что о ней мало что слышали. Даже когда я отправился в Украину, то все смотрели мне вслед с недоумением: мол, куда ты поехал! Но вместе с тем всем было интересно: что это за страна, какой там футбол. Приходилось напоминать, что в Украине играл Андрей Шевченко, что она вырастила братьев Кличко и Сергея Бубку, да и других известных личностей. И все же поначалу к украинскому футболу у моих соотечественников было несколько настороженное отношение. Я всем им сказал: "Приезжайте в Украину - и сами все увидите!". И вот когда один за другим в "Кривбассе" появились Бюлюкбаши, Булку и Аголли, то все они были довольны. Понятно, что финансовые возможности в украинском футболе были большие, и зарабатывали они больше, чем на родине. Эти заработки позволяли выгодно вкладывать деньги и благодаря этому ребята сегодня живут очень хорошо.

- Что чаще вспоминаете - победу в Кубке Украины сезона-2008/09 или выступление в групповом раунде Лиги Европы?

- Победу над "Шахтером" в кубковом финале, конечно же. Не только потому, что это в биографии "Ворсклы" стало историческим достижением, но и ввиду уровня нашего соперника. Не стоит забывать, что незадолго до встречи в решающем матче Кубка Украины с "Ворсклой" "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА. Взять верх в игре с украинским грандом было очень приятно и почетно. Понятное дело, что и в групповом раунде еврокубкового турнира также было приятно играть, так как и это тоже история - как для украинского футбола, так и полтавского клуба. Тогда "Ворскла" впервые принимала участие в групповой стадии, а это дорогого стоит. С удовольствием просматриваю те игры, вспоминая замечательное время. Когда созваниваемся или списываемся с ребятами, с которыми я раньше выступал в Полтаве, то всегда отмечаю: тогда в команде играли настоящие мужики.

- Видеозаписей матчей "Ворсклы" с вашим участием много сохранилось?

- Ну, конечно! Видеооператор клуба Андрей Колесник мне очень много игр записал. Я его замучил просьбами о том, чтобы по окончании сезона он подготовил для моего личного архива записи разных матчей. Благодаря ему у меня сохранилось множество таких, да и других запечатленных событий тоже. С удовольствием передаю привет Колеснику - он весьма позитивный человек, с ним мне всегда было приятно общаться. Годы идут, а Андрей остается все таким же, как и много лет назад.

КРИК РАДИ ПОБЕДЫ

- Взаимопонимание с тренерами "Ворсклы" всегда находили?

- Всегда. Поэтому постоянно был на поле. Если не ошибаюсь, за все время, сколько я провел в "Ворскле", только один раз оказался на скамейке. Да и то ввиду уважительной причины. В сезоне-2012/13, когда командой руководил Сергей Свистун, я не смог сыграть в кубковом матче с "Таврией". У меня было повреждение голеностопа, а с учетом тяжелого и вязкого поля не хотелось рисковать и усугублять проблему в преддверии важного матча чемпионата с "Арсеналом". Я поговорил с тренером, и мы нашли взаимопонимание - ту игру я пропустил. По части взаимопонимания с тренерами у меня так было всегда. Вместе с тем старался на сто процентов выполнить все то, о чем они просили перед матчем. Особенно в последние годы, когда уже был капитаном. Ведь ответственность в этой роли на мне была вдвое большей.

- На партнеров по команде часто кричали?

- Чтобы добиться положительного результата в той или другой игре, конечно же, приходилось иногда и прикрикнуть. Ведь игре необходимо отдаваться все девяносто минут, и ни в коем случае не расслабляться, не терять концентрацию. Даже когда кажется, что результат уже сделан и можно немного сбавить обороты. Я никогда этого не любил, стараясь неукоснительно следовать тренерской установке. На поле обязательно должен быть такой человек, который мог бы в любой момент завести партнеров. Все это нужно было делать ради успеха. И после тех матчей, и сейчас (если кто-то из моих бывших партнеров по "Ворскле" будет читать это интервью) еще раз повторюсь: не думайте плохо обо мне. Все это делалось только ради побед, ради нашей команды и ради наших болельщиков.

ОТ НОСОВА ДО САЧКО

- Вам удалось успеть поработать с легендой украинского тренерского цеха Виктором Носовым. Что всплывает в памяти в первую очередь, когда речь заходит о нем?

- Никогда не забываю одну его фразу, которую я сегодня часто повторяю молодым футболистам: "Надо тренировать мозги, а не ноги". Если копнуть глубже, то в этих словах можно очень многое найти. Думать о том, что делаешь, нужно всегда - не только в футболе, но и в повседневной жизни. Знаете, Носов был для нас учителем, можно даже сказать, папой. Он много лет провел в советском футболе и знал о нем все. От Виктора Васильевича я много чему научился. В том числе и в жизни. В начале нашего разговора я сказал, что судьба привела меня в Украину. И благодарен ей еще и за то, что имел возможность работать с такими великими людьми, как Виктор Носов.

- Многие футболисты полтавской команды до сих пор вспоминают и то время, когда у руля команды не один сезон стоял Николай Павлов.

- Он специалист требовательный, и все делал только ради команды. Я, как подопечый, очень много разговаривал с Николаем Петровичем, и любил его за прямоту и открытость. Никогда не забуду один эпизод. Нам предстоял очень важный матч и Павлов при ведущих игроках набрал по телефону президента клуба Олега Бабаева, попросив ускорить процесс выдачи премиальных: мол, иначе мы не берем на себя ответственность за позитивный результат в предстоящей игре. Отдаю должное Петровичу за то, что этот харизматичный человек никогда не боялся называть вещи своими именами и всегда старался сделать все необходимое для своих подопечных. А если делать все правильно, то и результат будет. Об этом и говорят показатели "Ворсклы" при Павлове.

- Как складывались ваши отношения с начинавшим тренером Василием Сачко, с которым до этого не один сезон провели вместе на футбольном поле?

- Так уж получилось, что на определенном этапе в судьбе Василия Викторовича мне выпала возможность сыграть важную роль - повлиять на его назначение главным тренером "Ворсклы". Ситуация была такая. После очередной смены на тренерском мостике Бабаев позвонил мне, как капитану команды, и спросил мое мнение по поводу Сачко. Я ему с уверенностью заявил: "Очень правильно вы считаете! Именно этот человек заслуживает такого права, так как является порядочным. Он немало лет играл в украинском футболе, к тому же, его "золотой" гол в финале Кубка Украины в ворота "Шахтера" навсегда войдет в историю. Даю слово, что буду максимально бороться в каждом матче за достижение положительного результата при тренере Василии Сачко!". Думаю, что сказанные мною президенту слова были немаловажны. Бабаев знал: если я даю слово, то это не просто так. Именно так и вышло: Сачко стал главным тренером, а я выкладывался на сто процентов в каждой игре. Понимал, что он пока еще молодой и неопытный тренер, и только при условии, что команда станет добиваться положительного результата, он будет чувствовать себя более комфортно. Мы с ребятами всегда играли на максимуме усилий, чтобы помочь в этом Василию.

С МЫСЛЬЮ О БАБАЕВЕ

- "Ворсклу" вы покинули почти четыре года назад, когда в клубе начинались финансовые проблемы. Не это ли стало причиной ухода?

- Нет, не это. Хотя многие тогда именно так думали. На самом деле финансовые проблемы в команде были почти за год до этого. Однако я старался, чтобы они никоим образом не влияли на выступления "Ворсклы", которая в том сезоне завоевала право играть в Лиге Европы. Когда же до очередного старта команды на европейской арене оставалось какие-то два месяца, я покинул Полтаву. И это решение мною было принято отнюдь не спонтанно, а еще раньше - где-то за полгода. Об этом я даже поставил в известность руководителей клуба. И хотя меня пытались переубедить, ссылаясь на перспективу поиграть в Лиге Европы, мое решение было твердым. Причина была одна - дети. Они росли, и сыну нужно было через полгода идти в школу. Тогда и наступил переломный момент: семья или футбол? Я выбрал семью, и ничуть об этом не жалею. Вернувшись на родину, я испытал массу положительных чувств, когда повел сына в школу. У нас в Косово есть такая традиция: на второй день на занятие в учебное заведение дети идут вместе с родителями - будь то мама или папа. Этот эпизод запомню на всю жизнь. Останься я еще на какое-то время в Полтаве - и такой важный в жизни нашей семьи момент пропустил бы.

- Как считаете, не случись трагический уход из жизни преданного делам клуба одного из его руководителей Олега Бабаева - и в "Ворскле" финансовых коллизий не было бы?

- Убежден в этом: никогда! Может, зарплаты или премиальные были бы не такими, как раньше, но проблем с финансами точно не существовало бы. Бабаева я знал очень хорошо, и мы с ним всегда тесно общались. Даже еще до того, как я стал капитаном команды, он мне часто звонил и спрашивал мое мнение по поводу того или другого сыгранного матча. Ему было важно знать, что я думаю о победе или о поражении, что и как нужно сделать для улучшения ситуации. Наши с Бабаевым отношения всегда были близкими и доверительными, и когда его не стало, у меня было такое ощущение, будто мне отрезало ноги. Каждый раз, когда я выходил на поле, вспоминал его лицо, его улыбку. И даже на протяжении нескольких последних лет, уже чувствуя, что не могу отдавать себя игре так же, как раньше, я старался выложиться по максимуму возможностей. Бабаев был для меня своего рода стимулом, ведь никогда нельзя забыть того, как он любил "Ворсклу". Он буквально жил командой и ее делами. Мог позвонить в час или два часа ночи, чтобы решить любой вопрос. После гибели Олега Мейдановича в ФК "Ворскла" вскоре начались проблемы. Да и не только в клубе, они появились везде - и в Полтавском районе, и в Кременчуге. Вот ведь как бывает: не стало одного человека, а страдают тысячи и тысячи людей.

РЕЦЕПТ ГАЛУШЕК И БОРЩ С ПАМПУШКАМИ

- Было ли что-то, что запомнилось в украинский период со знаком "минус"?

Ничего такого плохого не было, кроме войны в последние годы моих выступлений. Война для меня воспринималась болезненно, ведь я еще маленьким пережил то время, когда был конфликт Сербии с Косово. Уже тогда прочувствовал, что война - это ужасно. Вот и будучи в Полтаве, вновь ощутил это. Был случай, когда два брата воевали по разные стороны баррикад: один на стороне Украины, второй - в противоположном лагере. Я не мог понять, как такое может случиться, чтобы двое родных людей сражались друг против друга. Вижу, что эта масштабная проблема никак не может решиться. Желаю, чтобы все как можно быстрее закончилось и люди начали жить так, как раньше. Чтобы любили друг друга, как прежде, и чтобы ходили на футбол во всех городах - и в Луганске, и в Донецке. Не может команда такого уровня, как "Шахтер", жить и играть вне своего стадиона. Никогда не смогу сказать хорошие слова в адрес тех людей, которые все это "заварили".

- Рецепт знаменитых полтавских галушек ваша супруга усвоила?

- Старались освоить этот рецепт. Там, где я снимал квартиру, жила одна пожилая женщина, с которой моя жена всегда любила поговорить. Супруга не все понимала по-русски, и я ей помогал переводить. Так вот, по рецепту соседки и пытались приготовить галушки, но поначалу не слишком получилось. Однако жена пытается их сделать, чтобы вспомнить проведенные в Полтаве времена.

- За какими украинскими блюдами скучаете до сих пор?

- (Без каких-либо раздумий). За красным борщом, конечно же! Женщина-повар на клубной базе "Ворсклы" когда его готовила, то всегда мне об этом радостно сообщала: "Арменд, сегодня на первое - борщ!". Я, довольный, всегда ей отвечал: "Ой, спасибо!". Клал сверху сметанку - и так с удовольствием смаковал.

- Пампушки с чесноком в комплекте к этому блюду тоже шли?

- Ну а как же! Я всегда брал себе по три-четыре пампушки. Вместе с борщом это было очень вкусно!

- Ваши соотечественники тоже пристрастились к украинскому борщу?

- Ну, конечно! Недавно встречался с Булку и еще несколькими албанцами, выступавшими в Украине. Первые их слова: "А помнишь борщ?" (улыбается). Вспоминали и пампушки. Понятное дело, что борщ все любили, так как для нас это было незнакомое блюдо. Раньше мы его никогда не кушали. Для моих соотечественников борщ был весьма интересным, так как в нем было много чего полезного - и свекла, и капуста…

ПОЛТАВСКИЙ СЛЕД В СБОРНОЙ УКРАИНЫ

- С кем из бывших одноклубников по "Ворскле" поддерживаете связь?

- В основном с теми, с кем дольше всех играл. В первую очередь, с Викторычем - Василием Сачко. С Олегом Красноперовым тоже, с Димой Есиным, Володей Чеснаковым. А еще с балканцами - Йованом Маркоски, Филиппом Деспотовски. Поддерживаю отношения и с работниками клуба - тем же Андреем Колесником, начальником команды Димой Ковшаром, президентом Романом Черняком. Общаемся и с легендой клуба Геннадием Слюсаревым, которого всегда очень рад слышать. Хочу пожелать ему многих лет жизни. Этот замечательный человек отдал не одно десятилетие полтавскому футболу, и дай Бог ему крепкого здоровья!

- Что скажете о сборной Украины, в составе которой есть много футболистов, с кем вы играли бок-о-бок либо против кого неоднократно выходили на поле?

За время выступлений в украинском футболе мне действительно посчастливилось играть против многих известных мастеров - Шевченко, Реброва, Гусина, Тимощука. Причем, с этими футболистами соперничал еще в упомянутом матче Албания - Украина в начале 2005-го. А в последнем десятилетии мне было приятно, когда стали вызывать в сборную и игроков "Ворсклы" - Селина, Кравченко, Безуса. Последний из них начинал играть в Полтаве совсем молодым, но зато теперь он весьма успешно выступает в чемпионате Бельгии и удостаивается внимания тренерского штаба национальной команды. В нынешней сборной Украины подобрался классный коллектив, в котором собраны хорошие ребята. Многие из них молодые, имеют отличную перспективу. Все они отдаются на поле, хорошо понимая индивидуальные и командные задачи. Видно, что у них полное взаимопонимание с главным тренером, который несмотря на молодость, уже сумел добиться определенных успехов. Желаю украинской сборной всего самого хорошего на пути к достижению высоких результатов.

- Как считаете, на что может рассчитывать команда Андрея Шевченко на предстоящем чемпионате Европы? Есть ли у нее шансы занять высокое место?

- Шансы есть всегда. Понятное дело, что на континентальном первенстве будет достаточно сильных сборных, но с каждой можно бороться. Молодая украинская команда имеет хорошие амбиции, как и ее молодой тренер. Видно, что и президент УАФ тоже делает все возможное, чтобы сборная Украины чувствовала всяческую поддержку. А когда все три звена неразрывно связаны, то в достижении поставленной цели шансы заметно увеличиваются.

ПО СТОПАМ АХМЕТОВА

- Как дела у вашего брата Ардина?

- Он сейчас выступает в Македонии за "Шкендию". Это очень серьезная и организованная команда, которая постоянно участвует в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У клуба хорошие финансовые возможности, им владеет состоятельный бизнесмен. Во многом благодаря ему "Шкендия" выглядит мощно - как в плане турнирных результатов, так и по части инфраструктуры. У клуба есть хорошая база, реконструируется стадион. Политика владельца "Шкендии" связана с амбициозными планами - команда должна добиваться больших успехов. Правда, есть одна проблема. Чемпионат Македонии по уровню не слишком высок, и когда "Шкендия" оказывается на евроарене, то уже после двух-трех раундов начинаются проблемы. Ведь у команды, которая привыкла доминировать в своем национальном чемпионате, при встрече с более серьезным соперником обнажаются те или другие изъяны. Тем не менее, усилия владельца "Шкендии" вызывают уважение. В чем-то он мне напоминает президента "Шахтера" Рината Ахметова: он словно идет по его стопам и строит солидный клуб в Македонии. Поэтому когда Ардину поступило предложение перейти в "Шкендию", я ему сразу сказал: "Даже не задумывайся - иди!". В разгар прошлой осени брат подписал контракт с этим клубом и теперь является его игроком.

- Как у вас на родине проводят карантин?

- Я бы сказал так: все отлично! Увидев, что зимой делается в Китае, Министерство обороны и Министерство здравоохранения Косово уделили много внимания предупреждению об опасности всего населения страны. Этим у нас начали заниматься очень оперативно - не так, как в Италии и Испании, где сейчас с пандемией большие проблемы. В Косово даже запретили с 10 до 16 часов появляться на улицах города. При необходимости можно сходить в магазин в период с 16 до 20 часов, после чего до 10 утра запрещается выходить из дому. Это очень важно для безопасности людей, и к счастью, благодаря четкой организации и дисциплине граждан до сих пор умерших от коронавируса в Косово нет. Дай Бог, чтобы пандемия поскорее прошла и мир вернулся к прежней нормальной жизни.