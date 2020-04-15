На карантине тренерский штаб Александрии занялся тактическими схемами

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии", поделился мыслями по поводу срока для возвращения игроков в форму после карантина.

Тренерский штаб главной команды находится в городе.

Раз в 3 дня, по словам Владимира Шарана, все вместе собираются на базе, просматривают разные поединки и изучают различные тактические схемы.

Заполняем время теорией, чтобы усиливать игру команды за счет различных тактических схем.

"Александрии" достаточно будет три недели, чтобы игроки могли вернуться в форму.