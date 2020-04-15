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На карантине тренерский штаб Александрии занялся тактическими схемами

Премьер-лига
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На карантине тренерский штаб Александрии занялся тактическими схемами
Новина українською

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии", поделился мыслями по поводу срока для возвращения игроков в форму после карантина.

Тренерский штаб главной команды находится в городе.

Раз в 3 дня, по словам Владимира Шарана, все вместе собираются на базе, просматривают разные поединки и изучают различные тактические схемы.

Заполняем время теорией, чтобы усиливать игру команды за счет различных тактических схем.

"Александрии" достаточно будет три недели, чтобы игроки могли вернуться в форму.

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Готовы к тому, чтобы выступать раз в 3 дня. Это нормальное явление для нашей команды. Игроков достаточно. Главное, чтобы все были здоровы.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ тактика тренер карантин
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Источник:
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