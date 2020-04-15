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Защитники сошли бы с ума! Худжамов сравнил поведение двух поколений вратарей

Премьер-лига
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Защитники сошли бы с ума! Худжамов сравнил поведение двух поколений вратарей
Новина українською

Экс-голкипер "Шахтера", "Мариуполя" Рустам Худжамов заметил разницу между двумя различными поколениями вратарей - его и Андрея Лунина.

Уникальность Лунина, по мнению Рустама, заключается в том, что в молодом возрасте ему не "снесло башню" от успеха.

Чемпион мира, лучший вратарь того чемпионата, попал в "Реал". А он все это не обращает внимания. И это супер!

Он спокоен. Даже когда была ошибка, он не убивается, даже не реагирует на нее. И с другой стороны, если где-то суперклассные отбил, он не заводит что-то вроде "Я - супермен!".

Мне кажется, что "Реал" обращает внимание на человеческие качества, в частности скромность. Потому что то, каким будет игрок в повседневной жизни, будет ассоциироваться с брендом "Реала".

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Худжамова спросили, почему изменилось поведение топ-вратарей: Льорис, Алисон, де Хеа, тер Штеген, такие спокойные, а топ-киперы предыдущего поколения, Шмейхель, Нойер, были харизматичными лидерами, которые часто кричали на поле, ругали за ошибки других игроков.

Я обратил на это внимание, но это или поколение такое, или изменилась ментальная подготовка вратарей.

Смотрю на современное поколение и понимаю, что если буду с ними разговаривать, как со своими защитниками 10 лет назад, они могут сойти с ума!

Нет, я никого не унижал, никого не оскорблял, но ...кто такой вратарь позади? Это собака, которая контролирует штрафную.

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В статье: Рустам Худжамов Мануэль Нойер Марк-Андре тер Штеген Каспер Шмейхель Андрей Лунин вратарь
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