Защитники сошли бы с ума! Худжамов сравнил поведение двух поколений вратарей

Экс-голкипер "Шахтера", "Мариуполя" Рустам Худжамов заметил разницу между двумя различными поколениями вратарей - его и Андрея Лунина.

Уникальность Лунина, по мнению Рустама, заключается в том, что в молодом возрасте ему не "снесло башню" от успеха.

Чемпион мира, лучший вратарь того чемпионата, попал в "Реал". А он все это не обращает внимания. И это супер! Он спокоен. Даже когда была ошибка, он не убивается, даже не реагирует на нее. И с другой стороны, если где-то суперклассные отбил, он не заводит что-то вроде "Я - супермен!". Мне кажется, что "Реал" обращает внимание на человеческие качества, в частности скромность. Потому что то, каким будет игрок в повседневной жизни, будет ассоциироваться с брендом "Реала".

Худжамова спросили, почему изменилось поведение топ-вратарей: Льорис, Алисон, де Хеа, тер Штеген, такие спокойные, а топ-киперы предыдущего поколения, Шмейхель, Нойер, были харизматичными лидерами, которые часто кричали на поле, ругали за ошибки других игроков.