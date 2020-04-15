Шуфрич: Почему я должен был брать не иностранца, а украинца с необъективной зарплатой?

Бывший вице-президент ужгородской "Говерлы" Александр Шуфрич вспомнил свои мысли, когда клуб в сезоне 2008-2009 получил право выступать в УПЛ.

Александр уверяет, что ему хотелось максимально сохранить команду, которая добилась этого результата. Однако объективно понимал, что уровня многих футболистов не хватит, ведь УПЛ была значительно сильнее.

В поиске новых игроков уже в УПЛ клуб столкнулся с проблемой - завышенными зарплатами.

Средний уровень, как вспомнил Александр, тогда составлял 25 000 долларов в месяц, а в топ-5 - 40-50 000.

Шуфрич привел сравнение с основным защитником "Ювентуса" и сборной Дании Фредериком Соренсеном, который тогда получал в своем клубе зарплату 800 000 евро в год.

Как думаешь, мы соберем в тогдашней УПЛ 11 футболистов, которые имели зарплату в полтора раза выше, чем у него? Ничего при этом не выигрывая и решая задачи, которые "Юве" решил бы ...вообще без тренировок, просто собираясь как любители раз в неделю. А здесь футболисты решали их за шестизначные суммы!

Тогда Александр решил подписать экс-игрока дортмундской "Боруссии", "Реал Бетис" и сборной Германии Давида Одонкора на место правого полузащитника.

Почему я должен брать вместо него украинца с такими запросами, необъективной ценой? Если бы это было оправдано разницей в поле, низкой стоимостью контракта - нет вопросов, ориентировались бы на украинских футболистов. Но у меня была возможность провести переговоры с Одонкором. Идея заключалась в том, чтобы вокруг него росли ребята, которые пришли из Первой лиги, которых взяли из "Армянска", "Энергетика" с Бурштина или "Крымтеплицы".

Для "Говерлы" Одонкор был как Тотти или Дель Пьеро для "Ювентуса". У него, по замыслу Шуфрича, украинец Трухин должен был брать все, что может в то небольшое время, пока клуб сотрудничал с легионером.

В этом была идея, а не в каком пиаре или привлечении внимания. Одонкор приносил нам очки и, кажется, в каждом матче, где мы брали 3 балла, отличался результативными действиями. В матчах с Металлург Д и "Таврией" он забивал и ассистировал.

Александр Шуфрич вспомнил, что к нему как-то подошел один из футболистов и спросил: "Как так? Почему у меня такая зарплата, а в Одонкора - такая?".