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Шуфрич: Почему я должен был брать не иностранца, а украинца с необъективной зарплатой?

Премьер-лига
(3 голосов)

Пример с Одонкором

Шуфрич: Почему я должен был брать не иностранца, а украинца с необъективной зарплатой?
Новина українською

Бывший вице-президент ужгородской "Говерлы" Александр Шуфрич вспомнил свои мысли, когда клуб в сезоне 2008-2009 получил право выступать в УПЛ.

Александр уверяет, что ему хотелось максимально сохранить команду, которая добилась этого результата. Однако объективно понимал, что уровня многих футболистов не хватит, ведь УПЛ была значительно сильнее.

В поиске новых игроков уже в УПЛ клуб столкнулся с проблемой - завышенными зарплатами.

Средний уровень, как вспомнил Александр, тогда составлял 25 000 долларов в месяц, а в топ-5 - 40-50 000.

Шуфрич привел сравнение с основным защитником "Ювентуса" и сборной Дании Фредериком Соренсеном, который тогда получал в своем клубе зарплату 800 000 евро в год.

Как думаешь, мы соберем в тогдашней УПЛ 11 футболистов, которые имели зарплату в полтора раза выше, чем у него? Ничего при этом не выигрывая и решая задачи, которые "Юве" решил бы ...вообще без тренировок, просто собираясь как любители раз в неделю. А здесь футболисты решали их за шестизначные суммы!

Тогда Александр решил подписать экс-игрока дортмундской "Боруссии", "Реал Бетис" и сборной Германии Давида Одонкора на место правого полузащитника.

Почему я должен брать вместо него украинца с такими запросами, необъективной ценой? Если бы это было оправдано разницей в поле, низкой стоимостью контракта - нет вопросов, ориентировались бы на украинских футболистов.

Но у меня была возможность провести переговоры с Одонкором. Идея заключалась в том, чтобы вокруг него росли ребята, которые пришли из Первой лиги, которых взяли из "Армянска", "Энергетика" с Бурштина или "Крымтеплицы".

Для "Говерлы" Одонкор был как Тотти или Дель Пьеро для "Ювентуса". У него, по замыслу Шуфрича, украинец Трухин должен был брать все, что может в то небольшое время, пока клуб сотрудничал с легионером.

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В этом была идея, а не в каком пиаре или привлечении внимания. Одонкор приносил нам очки и, кажется, в каждом матче, где мы брали 3 балла, отличался результативными действиями. В матчах с Металлург Д и "Таврией" он забивал и ассистировал.

Александр Шуфрич вспомнил, что к нему как-то подошел один из футболистов и спросил: "Как так? Почему у меня такая зарплата, а в Одонкора - такая?".

Я ответил, что в Одонкора есть 3 такие медали, с которыми ты будешь плавать в бассейне, пойдешь на дно, не сможешь на себе их нести. Человек играл на таком уровне, на котором ты, к сожалению, уже не сыграешь, и у тебя есть возможность взять у него лучше, самовдосконалитись.

Футболисты, которые задавали такие вопросы, свой самый крупный контракт в карьере имели именно в "Говерле". Никто из них потом не пошел на повышение. А те, кто не спрашивали - либо остались на том же уровне, либо ушли на повышение.

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В статье: Говерла (Ужгород) Давид Одонкор Александр Шуфрич
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (2)
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Kallner (Луганск)
15.04.2020 в 14:14
Полностью согласен с Александром. Я бы тоже хотел в Раду какого-нибудь иностранца вместо его папы по завышенной для Украины стоимости.
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vadooo (Слатино)
15.04.2020 в 14:54
Он прав. И ты прав - папа его уже достал всех и при всех властях !!!!!!!!!!!!!!!!
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0
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