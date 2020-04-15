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Денис Попов: Через пять лет хотел бы играть в хорошем европейском клубе из топ-чемпионата
Но сначала нужно набраться опыта
Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о своих планах на будущее.
— В каком европейском клубе ты хотел бы играть через пять лет?
— В хорошем европейском клубе из топ-чемпионата. Но сначала надо закрепиться в "Динамо", набраться опыта. Терпение и труд все перетрут.
— С какими футболистами вы бы хотели сыграть в одной команде?
— С Месси и Роналду точно. Еще с Рамосом, Ярмоленко.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (4)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
15.04.2020 в 17:43
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Инспектор ( )
15.04.2020 в 17:34
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Hanter44 (Baburka)
15.04.2020 в 17:24
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alex.belogubko (одесса)
15.04.2020 в 17:02
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