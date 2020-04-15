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Денис Попов: Через пять лет хотел бы играть в хорошем европейском клубе из топ-чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Но сначала нужно набраться опыта

Денис Попов: Через пять лет хотел бы играть в хорошем европейском клубе из топ-чемпионата
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о своих планах на будущее.

— В каком европейском клубе ты хотел бы играть через пять лет?

— В хорошем европейском клубе из топ-чемпионата. Но сначала надо закрепиться в "Динамо", набраться опыта. Терпение и труд все перетрут.

— С какими футболистами вы бы хотели сыграть в одной команде?

— С Месси и Роналду точно. Еще с Рамосом, Ярмоленко.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
15.04.2020 в 17:43
Главное, чтобы народный клуб - отпустил его
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Инспектор ( )
15.04.2020 в 17:34
Через 5 лет пойдешь по арендам в Олимпик или Верес
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Hanter44 (Baburka)
15.04.2020 в 17:24
Все в твоих ногах. И в голове,конечно.
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alex.belogubko (одесса)
15.04.2020 в 17:02
зачем ждать 5 лет иди в Молдавию или к узкоглазым
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