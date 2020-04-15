Денис Попов: Через пять лет хотел бы играть в хорошем европейском клубе из топ-чемпионата

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о своих планах на будущее.

— В каком европейском клубе ты хотел бы играть через пять лет?

— В хорошем европейском клубе из топ-чемпионата. Но сначала надо закрепиться в "Динамо", набраться опыта. Терпение и труд все перетрут.

— С какими футболистами вы бы хотели сыграть в одной команде?

— С Месси и Роналду точно. Еще с Рамосом, Ярмоленко.