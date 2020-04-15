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Бущан: Верю в свою команду. Уверен, что мы выполним поставленные задачи

Премьер-лига
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Кипер рассказал, чем занимается во время карантина

Бущан: Верю в свою команду. Уверен, что мы выполним поставленные задачи
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал чем занимается, и как поддерживает форму на карантине.

— Живу сейчас, наверное, как и все люди, не только футболисты. Высыпаюсь, уделяю время себе и, конечно же, тренировкам. Появилось больше времени для общения с друзьями и родными, поэтому, пользуясь случаем, я рад с ними общаться.

— Как ты готовишь себя к продолжению сезона?

— Никакая индивидуальная тренировка не заменит занятие с командой. Мы провели хорошие сборы, сыграли достаточно матчей. Футболист может готовиться к чемпионату только через тонус, когда постоянно идут игры. Как бы ты не уделял время индивидуальным тренировкам, все равно еще нужно будет набирать форму через сборы.

— Сможет ли "Динамо" выйти из карантина в хороших кондициях и побороться за второе место в чемпионате?

— Я верю в свою команду, поэтому уверен, что мы выполним поставленные задачи.

— Какие способы используются в "Динамо", чтобы футболисты поддерживали оптимальные кондиции во время карантина?

— У нас есть чат в мессенджере, в котором состоит вся команда, тренерский штаб и доктор. До 12 часов дня каждый футболист должен написать свою температуру. Кроме того, раз в неделю мы получаем программу тренировок. Для тех, кто приезжает на базу, есть специальные датчики, которые игрок обязан взять с собой во время тренировки, с них потом считываются твои показатели во время занятия.

— Сложнее ли голкиперу тренироваться дома, чем полевому игроку?

— Дома у всех тренировки одинаковые. А вот когда начнутся сборы — возможно, будет тяжелее. У нас разная специфика работы, у каждого свой труд.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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