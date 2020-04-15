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Томаш Кадар - лучший игрок УПЛ по проценту выигранных единоборств

Премьер-лига
(1 голосов)

При всей критике, один в один венгр играл очень хорошо

Томаш Кадар - лучший игрок УПЛ по проценту выигранных единоборств
Новина українською

Пока футбол на перерыве, мы продолжаем подбивать некоторые статистические данные прошедшей части сезона.

Сегодня речь пойдет о выигранных индивидуальных единоборствах в обороне.

Интересно, что первое место в сводной таблице по данному показателю занял защитник "Динамо" Томаш Кадар, который уже покинул киевский клуб в зимнее трансферное окно.

Также в тройке лидеров – Каспарс Дубра ("Александрия") и Дмитрий Гришко ("Олимпик").

Ну и отметим, что учитывались данные игроков, которые сыграли не менее 50% матчей в текущем чемпионате.

Томаш Кадар - лучший игрок УПЛ по проценту выигранных единоборств - изображение 1Томаш Кадар - лучший игрок УПЛ по проценту выигранных единоборств - изображение 2
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В статье: Сергей Кривцов Папа Гуйе ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Сергей Яворский Андрей Гитченко Виталий Вернидуб ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Дмитрий Гришко Шахтер (Донецк) Сергей Борзенко ФК Александрия Игорь Пердута Карпаты (Львов) Вадим Парамонов Колос (Ковалевка) Николай Матвиенко Каспарс Дубра Тамаш Кадар СК Днепр-1 Алексей Быков Тим Халл
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