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Томаш Кадар - лучший игрок УПЛ по проценту выигранных единоборств
При всей критике, один в один венгр играл очень хорошо
Пока футбол на перерыве, мы продолжаем подбивать некоторые статистические данные прошедшей части сезона.
Сегодня речь пойдет о выигранных индивидуальных единоборствах в обороне.
Интересно, что первое место в сводной таблице по данному показателю занял защитник "Динамо" Томаш Кадар, который уже покинул киевский клуб в зимнее трансферное окно.
Также в тройке лидеров – Каспарс Дубра ("Александрия") и Дмитрий Гришко ("Олимпик").
Ну и отметим, что учитывались данные игроков, которые сыграли не менее 50% матчей в текущем чемпионате.
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