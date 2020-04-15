Томаш Кадар - лучший игрок УПЛ по проценту выигранных единоборств

Пока футбол на перерыве, мы продолжаем подбивать некоторые статистические данные прошедшей части сезона.

Сегодня речь пойдет о выигранных индивидуальных единоборствах в обороне.

Интересно, что первое место в сводной таблице по данному показателю занял защитник "Динамо" Томаш Кадар, который уже покинул киевский клуб в зимнее трансферное окно.

Также в тройке лидеров – Каспарс Дубра ("Александрия") и Дмитрий Гришко ("Олимпик").

Ну и отметим, что учитывались данные игроков, которые сыграли не менее 50% матчей в текущем чемпионате.