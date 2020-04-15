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Клубный телеканал Шахтера начал вещание в тестовом режиме

Премьер-лига
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Пока что программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей

Клубный телеканал Шахтера начал вещание в тестовом режиме
Новина українською

Клубный телеканал "Шахтера" начал вещание в тестовом режиме. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Сегодня, 15 апреля, начал вещание клубный ТВ-канал "Шахтера". Работа проводится пока в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно.

С сегодняшнего дня Shakhtar.TV работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Уже в ближайшее время клубный канал появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT провайдеров", – написал Палкин в Фейсбуке.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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