Клубный телеканал "Шахтера" начал вещание в тестовом режиме. Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Сегодня, 15 апреля, начал вещание клубный ТВ-канал "Шахтера". Работа проводится пока в тестовом режиме, а программная сетка сформирована преимущественно из архивных матчей.

В начале следующего сезона мы планируем создавать собственный видео контент, о чем сообщим болельщикам дополнительно.

С сегодняшнего дня Shakhtar.TV работает для подписчиков сервиса OLL.tv. Уже в ближайшее время клубный канал появится в сетях украинских кабельных операторов и OTT провайдеров", – написал Палкин в Фейсбуке.