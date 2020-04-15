Цыганикс: Кто-то из игроков Зари повесил в раздевалке латвийский номерной знак "Цыга 97"

Хавбек "Зари" Андрейс Цыганикс, который стал игроком луганской команды этой зимой, прассказал об адаптации в коллективе.

– Вы только в январе этого года перешли в "Зарю". Уже адаптировались к новой команде?

– Я был с "Зарей" на сборах в Турции. За это время мы провели достаточное количество тренировок – работали интенсивно и в двухразовом режиме.

Я такой человек, который не сразу идет на контакт, всех обнимает и целует. Мне нужно ко всем присмотреться и найти ключ к общению. У меня вообще друзей не много по жизни. А Турция мне очень помогла. Когда месяц живешь с ребятами в одном месте, то лучше их узнаешь.

В "Заре" отличный коллектив и замечательная атмосфера. Ребята умеют пошутить, чтобы увидеть твою реакцию – дурачок ты или нет. Мне сразу дали кличку – называют евробляхой. У меня родственники живут в Харькове. Когда я рассказал своему дяде, то он очень сильно смеялся. Сказал, что это жестко.

С одной стороны, это может быть обидно, ведь евробляха – это не всегда что-то положительное. Но так, как это ребята сделали, это реально смешно. Они повесили в раздевалке латвийский номерной знак "Цыга 97". Это хороший подкол и он засчитан. Правда, я так я не узнал, кто это сделал.

– Кто самый юморной в команде?

– Как я понял – это Хомченовский. Он раздает всем кликухи. У него очень прямой, иногда своеобразный юмор. Он классно смеется и от него исходит позитив. Они вместе с Вернидубом все время подкалывают. Не буду озвучивать все, что они мне наговорили, но это реально смешно.

– Ваш друг Джоэль Абу-Ханна больше всех помогал с адаптацией?

– Да, это один из тех, кого я действительно могу назвать другом. Звучит немного странно – немец помогал латышу адаптироваться в Украине в команде, в которой сам находится полгода. Но это действительно так. Когда я пришел, то он мне все показал и рассказал.

Его очень тепло приняли в "Заре". Он приятный и простой человек, который поможет в любой момент. У него хорошая психология и менталитет интересный, искренняя улыбка. Он как утка – его окунешь в воду, он вынырнет и отряхнется, будто ничего не случилось. Джоэль много где играл и много всего видел, пережил много трудностей. А сейчас попал в коллектив, где ребята ему очень помогают и подсказывают. Он уже русский выучил и может более-менее на нем разговаривать.